Il Gruppo Gattinoni verso 800 milioni di ricavi tra sfide e nuove idee

Un 2025 positivo per il Gruppo Gattinoni: a fare il bilancio in occasione del TTG Travel Experience di Rimini il presidente e fondatore del gruppo Franco Gattinoni: “Dopo un 2024 chiuso a 747 milioni di euro, stimiamo una chiusura 2025 molto vicina agli 800 milioni di euro. A inizio ottobre 2025 gli indicatori confermano l’andamento positivo di tutte le Business Unit: Gattinoni Travel prevede una chiusura al +7%, Gattinoni Events segna un ulteriore +5% mentre il Business Travel si avvia a chiudere l’anno con un +4%”.

Gattinoni non nasconde il problema del caroprezzi, specialmente dei voli aerei, che penalizza soprattutto le famiglie e la vacanza mare in Italia. “Servirebbe una politica dei trasporti centralizzata, capace di garantire continuità e stabilità nelle rotte, evitando derive speculative”.

Nel 2025 la divisione Leisure prevede di chiudere con un +7% complessivo, risultato che riflette l’andamento positivo delle agenzie di viaggio (+5%) e la forte spinta del prodotto interno (+20%).

Tra i progetti innovativi del 2025 il lancio della linea di prodotto DreamPacker, pensato per intercettare il target 21-45 anni con itinerari costruiti su misura e una collaborazione esclusiva con GoFarTribe degli influencer Gordon e Farid: i primi viaggi sono partiti a giugno 2025 ed è già online la programmazione 2026.

Ampliate le destinazioni dei tour di gruppo e la scelta di pianificare tour tematici come i viaggi fotografici con Luigi Rota e mission in Kenya con lo chef Simone Rugiati. Tutti i tour Travel Experience 2026 prevedono la compensazione della CO₂ attraverso progetti green certificati.

Spicca il Progetto Top Ambassador che come racconta Antonella Ferrari, direttrice Rete Agenzie Gattinoni “non è solo un riconoscimento, ma una vera alleanza strategica tra Gattinoni e le sue agenzie più rappresentative”. Oltre 30 i nuovi accordi con partner di diversi settori: dalla telefonia alle e-sim con Esim Travel per i clienti, dai sistemi di pagamento digitale con Scalapay e Satispay alle partnership con American Express e Amazon Business, fino a piattaforme per la gestione degli appuntamenti online e soluzioni di welfare. Anche la formazione rimane un pilastro costante con Masterclass, Roadtour e un’Academy potenziata.