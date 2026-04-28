Obiettivo X 2026: focus sul turismo organizzato italiano

Si è conclusa la 6^ edizione di Obiettivo X, l’evento ideato da OTA Viaggi che ha riunito per 3 giorni adv, TO, network, compagnie di trasporto, associazioni di categoria e stakeholder istituzionali.

L’edizione 2026 ha registrato numeri significativi che confermano la crescita costante della manifestazione. A questi risultati si aggiunge una significativa visibilità anche sul fronte digitale, con una partecipazione attiva sui social da parte di tutti i partecipanti all’evento che hanno contribuito a dare vita ad un ecosistema ampio e rappresentativo che ha permesso di mettere a confronto visioni, esperienze e modelli diversi, anche tra realtà apparentemente concorrenti, con l’obiettivo di rafforzare l’intero comparto del turismo organizzato nazionale.

L’evento si è aperto, venerdì 24 aprile, con l’arrivo degli ospiti in struttura, seguito da un momento di benvenuto e da una cena inaugurale durante la quale Massimo Diana, direttore Commerciale di OTA Viaggi, ha introdotto i lavori, seguito dai saluti della famiglia Aprea e dall’avvio ufficiale dei panel.

Tra i momenti centrali dell’evento, si conferma Il Club di OTA, format ormai distintivo della manifestazione, che anche in questa edizione ha dato spazio a confronti diretti tra i protagonisti della filiera.

Il primo appuntamento, dal titolo ‘Concorrenze e sistemi: il Mare Italia raccontato dai suoi protagonisti’, ha visto salire sul palco, moderati da Massimo Diana e Francesco Mastandrea, Domenico Aprea, CEO di OTA Viaggi; Isabella Candelori, direttore Commerciale Trade Italia di Nicolaus Spa;, Stefano Maria Simei, DG di Futura Vacanze; Marco Masserini, Group Director of Sales di Bluserena Hotels & Resorts e Salvatore Piazza, viice DG di TH Group. Uno scambio aperto tra tour operator che ha toccato temi chiave legati al mercato e alle prospettive del prodotto Mare Italia.

La giornata del 25 aprile si è aperta con gli incontri B2B tra agenzie e partner, durante il workshop a bordo piscina, cuore operativo dell’evento, che ha favorito relazioni dirette, scambio di idee e nuove opportunità di business in un contesto informale e partecipato.

Nel pomeriggio, spazio a due panel di grande rilevanza strategica. Il Club di OTA , ‘La scelta di rappresentare, la scelta di aderire’, ha visto confrontarsi le principali associazioni di categoria, attraverso gli interventi di Enrica Montanucci (presidente MAAVI), Giuseppe Scanu (vicepresidente Vicario Fiavet ), Cesare Foà (Presidente Regionale Campania Aidit), Irene Ciccarelli (presidente Assoviaggi Confesercenti Piemonte e delegato nazionale Assoviaggi) e Gabriele Milani (direttore Nazionale FTO), offrendo una riflessione approfondita sul ruolo della rappresentanza.

A seguire, grande attenzione per il MAIN Panel dell’evento ‘Donne che guidano il turismo: leadership, competenze e scelte difficili’, dedicato al ruolo femminile nei processi decisionali del settore. Sul palco Margherita Sarli, DG APT Basilicata; Maria Paola De Rosa, Direttore Commerciale FS Treni Turistici Italiani; Paola De Filippo, General Manager Reed & Mackay Italy; Roberta Billè, Country President GBTA Italia;, Leonardo Massa, vice president Southern Europe MSC e Massimo Diana direttore commerciale OTA Viaggi.

Momento di grande rilievo è stata la presenza dello special guest Mauro Bergamasco, campione di rugby italiano, che ha condiviso la propria esperienza personale e professionale offrendo spunti di riflessione su determinazione, lavoro di squadra e visione.

Ampio spazio anche alla celebrazione dei 25 anni di carriera di Massimo Diana in OTA Viaggi, riconosciuti con un omaggio ufficiale che ha voluto valorizzarne il percorso professionale, il contributo strategico e il ruolo determinante nello sviluppo e nella crescita dell’azienda nel corso degli anni.