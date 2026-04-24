Originaltour: Arcangeli riceve Premio Alberto Sordi Family Award 2026

Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour, è stata insignita del Premio Internazionale ‘Alberto Sordi Family Award 2026’, riconoscimento istituito nel 2017 da Igor Righetti, giornalista e conduttore RAI, nonché cugino e biografo del celebre attore romano.

Il premio nasce con l’obiettivo di celebrare e mantenere viva la memoria di Alberto Sordi, rendendo omaggio a personalità che si distinguono per talento, professionalità e impegno, contribuendo attraverso il proprio operato alla crescita culturale e allo sviluppo dello spirito critico della società. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Casa del Cinema di Roma, all’interno di Villa Borghese.

Questa la motivazione del riconoscimento conferito a Loredana Arcangeli: “per aver guidato, sin dal 1989, un progetto imprenditoriale distintivo fondato sulla specializzazione e sulla creazione di viaggi sartoriali. Pioniera nei viaggi personalizzati in Oman e partner del Ministero del Turismo e del Patrimonio del Sultanato, ha saputo valorizzare destinazioni lontane con autenticità, qualità e profonda conoscenza del territorio, rappresentando un modello raro e virtuoso nel panorama del turismo organizzato internazionale.”

Nel corso della serata sono state premiate ventidue eccellenze provenienti dai settori dello spettacolo, dell’informazione, dell’imprenditoria e della cultura. A ciascun vincitore è stato consegnato un bassorilievo dorato, realizzato dal maestro orafo Massimo Palombo di ‘Onivars’, raffigurante il vigile Otello Celletti, iconico personaggio interpretato da Alberto Sordi nel 1960.

Tra i premiati figurano, tra gli altri, l’attore e regista Edoardo Leo, la conduttrice televisiva e radiofonica Carolina Rey, lo stilista Anton Giulio Grande, la direttrice dell’AGI Rita Lofano, gli attori e registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi, il comico e attore Gabriele Cirilli, il presidente nazionale di Conflavoro – Confederazione nazionale piccole e medie imprese – Roberto Capobianco, il direttore delle radio digitali, specializzate e Podcast Rai Gianfranco Zinzilli e Giuseppe Marchese, CEO del Gruppo alberghiero RHC.

Il Premio è stato organizzato dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi “Loro Comunicazione”, con il patrocinio della Regione Lazio e della Calabria Film Commission, nonché sotto gli auspici del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Media partner dell’iniziativa, Forbes e SpotAndWeb.it.