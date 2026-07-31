Shiruq punta su Asia e Africa, per il 2027 nuovo tour in Togo e Benin

I grandi itinerari a forte vocazione culturale ed esperienziale guidano la programmazione autunno-inverno 2026/2027 di Shiruq by Mappamondo, che conferma una solida domanda verso le destinazioni dell’Africa e dell’Asia. Il TO punta su percorsi dal ritmo slow, valorizzando l’interazione con le comunità locali e la scoperta dei patrimoni antropologici.

La principale novità riguarda l’Africa Occidentale con il debutto dell’itinerario di gruppo con accompagnatore “Terre di spiriti e antichi reami”, in partenza il 21 febbraio 2027 alla volta di Togo e Benin: un viaggio tra villaggi palafitticoli, riti vudù, patrimoni UNESCO e luoghi della memoria. Sul fronte asiatico spiccano invece le partenze per il Rajasthan e Uttar Pradesh in India (che integrano la visita di Varanasi con i safari nel Parco di Ranthambore), oltre alle formule slow in Laos (“Note di frangipani lungo il Mekong”), Vietnam e Cambogia con il tour itinerante tra i templi di Angkor e i villaggi rurali.

“Osserviamo una domanda crescente di itinerari che privilegiano incontri con le comunità locali e tempi di visita più distesi. Togo e Benin, destinazioni dedicate ai viaggiatori più curiosi desiderosi di andare oltre i circuiti più battuti, rispondono perfettamente a queste esigenze”, ha detto la product manager Africa Occidentale di Shiruq, Elisa Capuano.