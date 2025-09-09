Tunisia, Guatemala e Senegal: il nuovo trend sono le Dupe Destinations

Il turismo sta cambiando e cresce la ricerca di destinazioni alternative che offrono le stesse emozioni delle mete più famose ma senza code, prezzi gonfiati e folle di turisti. Tunisia, Guatemala e Senegal di viaggigiovani.it emergono come tre protagoniste di questo nuovo modo di viaggiare: luoghi autentici dove si può ancora scoprire qualcosa di inedito.

Il fenomeno delle ‘Dupe Destinations’, nuova tendenza del turismo mondiale, nasce dall’esigenza crescente di trovare alternative al turismo tradizionale. Sono luoghi ancora poco battuti che regalano le stesse emozioni – se non di più – delle destinazioni classiche, ma a costi contenuti e con un impatto più sostenibile. Il trend coinvolge viaggiatori di tutte le età, stanchi di selfie in luoghi sovraffollati.

Tunisia: la Santorini del Nord Africa

A poche ore di volo dall’Italia, la Tunisia si rivela un’alternativa perfetta alla Grecia e al Marocco. Sidi Bou Said, con le sue case bianche e blu affacciate sul mare, ricorda Santorini ma senza il caos turistico. “Non è solo Djerba, ma un intero paese da scoprire”.

A proposito di scoperta, Viaggigiovani.it ha in programma un nuovo tour in piccolo gruppo, del quale i partecipanti saranno i pionieri, pronti con il proprio bagaglio e con tanta voglia di scoprire l’anima della Tunisia. I tour di Viaggigiovani.it sono pensati per vivere la Tunisia più autentica: dalla visita della città di Kairouan – città sacra dell’Islam caratterizzata dai colori pastello delle sue case, dai tappeti stesi al sole e da riti quotidiani – all’esperienza all’interno di una casa troglodita presso una famiglia berbera, fino alla notte in campo tendato nel deserto del Sahara ad ammirare i colori del tramonto e ad ascoltare il silenzio assoluto, dopo aver esplorato in fuoristrada le oasi montane. I programmi per questa destinazione però, hanno già registrato il tutto esaurito, segno di un interesse crescente per l’Africa occidentale.

Guatemala: il Perù senza folle

Vulcani attivi, templi maya nascosti nella giungla e comunità indigene che mantengono vive tradizioni millenarie. Il Guatemala offre tutto quello che cercano gli amanti del Perù e del Messico, ma con prezzi più accessibili e senza le code per Machu Picchu.

Guatemala Express, dal 26 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026, include vere e proprie immersioni nel paese: la navigazione lungo il Rio Dulce per poi sfociare nel mar dei Caraibi, l’escursione a piedi alle pendici del Vulcano Pacaya, il terreno ancora caldo, le nuvole sopra la testa e l’odore di zolfo, e infine, la partecipazione ai rituali delle comunità maya lungo le rive del lago Atitlán.

Il Guatemala è proposto altresì, come viaggio su misura da ottobre ad aprile

Senegal: l’Africa che non ti aspetti

Il Senegal rappresenta un’Africa autentica e accogliente, lontana dagli stereotipi. Il Senegal è quella parte dell’Africa autentica, creativa, ma poco raccontata. Paesaggi magici, incontri autentici e natura incontaminata, ma senza folla. È la meta ideale per chi cerca intimità e accessibilità e la “bellezza di un popolo che ha fatto dell’accoglienza la sua più grande ricchezza”.

I tour sul Senegal di Viaggigiovani.it annoverano tra le esperienze più significative la visita alla Maison des Esclaves sull’isola di Gorée, le passeggiate sull’isola di conchiglie di Fadiouth e le navigazioni tra le mangrovie del delta del Saloum. I programmi per questa destinazione hanno già registrato il tutto esaurito, segno di un interesse crescente per l’Africa occidentale.

Il successo delle ‘Dupe Destinations’ non è casuale. I viaggiatori sono sempre più stanchi di destinazioni sovraffollate e costose.