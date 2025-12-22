Blue Origin porta nello spazio una donna con disabilità

La Blue Origin di Jeff Bezos è riuscita a portare ai confini dello spazio un’ingegnera aerospaziale in sedia a rotelle, in un viaggio di 10 minuti che le ha permesso di godersi alcuni minuti di assenza di gravità a oltre 100 km di altitudine.

Michaela Benthaus, che ha subito una lesione al midollo spinale in un incidente in mountain bike nel 2018, ha partecipato al volo suborbitale insieme a un ex manager di SpaceX e a quattro imprenditori, raggiungendo un punto appena al di sopra del cosiddetto “confine” dello spazio.

“È stata un’esperienza fantastica”, ha dichiarato l’ingegnera aerospaziale dopo l’atterraggio, scherzando sul fatto di essersi ritrovata a testa in giù in assenza di gravità. “Non solo mi sono piaciute la vista e la microgravità, ma anche la fase di ascesa. È stato fantastico, ogni singola fase della salita”, ha detto.

Il lancio è avvenuto nel West Texas. A bordo della capsula, completamente automatizzata, c’erano sei passeggeri, tra cui imprenditori e altri turisti spaziali. Dopo il decollo verticale, la capsula si è separata dal razzo in volo, raggiungendo un’altitudine di circa 100 km e superando la linea di Karman, considerata il confine dello spazio. L’esperienza è durata complessivamente una decina di minuti. Al termine, la capsula è rientrata atterrando dolcemente nel deserto del Texas grazie all’apertura dei paracadute.