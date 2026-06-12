DL Carburanti, FlixBus: risultato importante

“Accogliamo con grande favore l’approvazione, al Senato, degli emendamenti al DL Carburanti-ter che estendono il credito d’imposta, già riconosciuto all’autotrasporto merci, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante anche alle imprese di trasporto passeggeri mediante autobus con conducente e agli operatori NCC con veicoli Euro V e VI”. Ad affermarlo Cesare Neglia , AD di Fluxbus.

“Siamo particolarmente soddisfatti che il testo approvato recepisca sostanzialmente le proposte avanzate fin dall’inizio del confronto istituzionale da FlixBus, insieme alle associazioni di categoria, a testimonianza dell’efficacia di un dialogo costruttivo con le istituzioni sui temi strategici per il settore. Pur restando in attesa del completamento dell’iter parlamentare e della successiva definizione delle modalità attuative della misura, consideriamo questo risultato un segnale positivo e un importante sostegno alla capacità delle aziende di continuare a investire in servizi di mobilità accessibili, efficienti e sostenibili”, sottolinea Neglia.