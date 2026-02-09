Enac, D’Orsogna è referente per la sicurezza aerea italiana

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha designato il direttore generale Enac Alexander D’Orsogna quale Accountable Executive per lo ‘State Safety Programme’ dell’Italia.

“Il dg D’Orsogna, pertanto – spiega l’Enac – in base alla normativa Icao (International civil aviation organization),assume il ruolo di referente dello Stato italiano nel contesto internazionale per la sicurezza – safety – del trasporto aereo. La nomina, presentata su proposta del presidente dell’Ente Pierluigi Di Palma, risponde ai requisiti di elevata competenza professionale e approfondita conoscenza del settore richiesti per tale funzione. Il direttore generale D’Orsogna assicurerà il necessario coordinamento interistituzionale e garantirà il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, mantenendo gli elevati standard di safety del sistema dell’aviazione civile nazionale”.

Lo ‘State Safety Programme – Italy’ viene sviluppato sotto il coordinamento di Enac con l’apporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle principali amministrazioni ed enti del settore (AeCI, ANSV, Aeronautica Militare, Enav). Il programma richiede l’adozione di una governance che, nel rispetto delle specifiche competenze di legge dei soggetti pubblici coinvolti, coordini le attività nazionali secondo i principi di leale collaborazione istituzionale.