Flix punta agli shuttle aeroportuali ed entra nel capitale di Flibco

Flix annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza di Flibco, piattaforma leader in Europa nel settore dei trasferimenti aeroportuali, attualmente di proprietà della compagnia SLG (ex Sales-Lentz Group), con sede in Lussemburgo.

Flix si espande così nel segmento del trasporto aeroportuale rafforzando la sua posizione sul mercato europeo e supportando, allo stesso tempo, la crescita di Flibco come parte del gruppo. SLG resterà azionista di minoranza e un partner strategico.

Grazie a questo investimento, Flix può ampliare il range dei servizi offerti al di là dei viaggi di lunga

percorrenza. La società, che in passato ha già lanciato con successo servizi shuttle in mercati come la

Svezia e offre collegamenti di lungo raggio con gli aeroporti di tutta Europa, vede in questa

operazione un grande potenziale grazie alla rete consolidata di Flibco e al suo know-how nel settore.

Flibco, che opera in sette Paesi in collaborazione con le aziende partner locali, si è affermata come

uno dei principali servizi di trasporto aeroportuale in Europa. Il suo modello di business asset-light e

l’attenzione agli aspetti di innovazione e digitalizzazione rappresentano il presupposto ideale per una

sua facile integrazione nell’ecosistema digitale di Flix.

“Negli anni, abbiamo osservato che esiste una richiesta di forme di trasporto affidabili e convenienti per spostarsi da e verso gli aeroporti, oltre che fra le città. Questo investimento ci consentirà di espanderci all’interno del segmento del trasporto aeroportuale in modo mirato. Flibco ha saputo costruire un business solido in un mercato frammentato, e siamo fiduciosi che, sfruttando l’infrastruttura tecnologica e

l’ampia rete internazionale di Flix, potremo valorizzarne ancora di più il potenziale”, ha detto André Schwämmlein, AD di Flix.

“L’idea di Flibco è nata da un obiettivo ben preciso: quello di diventare il leader nella mobilità aeroportuale. Poter contare su un partner efficiente che condivide questa ambizione rappresenta per noi un importante punto di svolta. Come società di famiglia, abbiamo sempre messo l’innovazione al centro del nostro operato, e Flibco riflette questo spirito. Ora, con Flix al nostro fianco, possiamo portare avanti questa visione a livello internazionale e creare nuove opportunità per l’intero gruppo”, ha aggiunto Marc Sales, Associate SLG.

I clienti continueranno a prenotare i propri biglietti direttamente sul sito flibco.com. In futuro, le

tratte Flibco saranno prenotabili anche sui canali Flix: i passeggeri potranno così combinare l’offerta

degli shuttle aeroportuali di Flibco con quella erogata da Flix per i collegamenti interurbani di lunga

percorrenza.

Per il management e il team Flibco, la situazione resterà invariata. La società continuerà a operare

dalla sede in Lussemburgo sotto la guida dell’Amministratore Delegato Tobias Stüber, proseguendo

l’espansione come parte del gruppo Flix. SLG resterà un importante azionista di minoranza e un

partner strategico, mettendo a disposizione le sue competenze in campo di trasporto regionale e

internazionale.

“L’accordo con Flix segna un capitolo importante nella storia della nostra crescita. Condividiamo lo stesso obiettivo di permettere a utti di viaggiare in modo più sostenibile. Unendo la spinta all’innovazione e l’eccellenza operativa di Flibco con il network globale di Flix, ci espanderemo velocemente in nuovi mercati. Allo stesso tempo, continueremo a offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio smart caratterizzata da elevati standard di comfort e affidabilità”, ha commentato Tobias Stüber, AD di Flibco.