Italo punta all’AV in Germania, primi treni nel 2028

Italo è pronto a investire 3,6 miliardi di euro per entrare in Germania con l’obiettivo di partire con i primi treni a metà del 2028.

“La Germania rappresenta il primo passo verso l’internazionalizzazione dell’azienda. Abbiamo già costituto la società tedesca, ormai da un anno; disponiamo della licenza ferroviaria e abbiamo iniziato il percorso per ottenere il certificato di sicurezza. Ma soprattutto abbiamo già determinato e concordato con il costruttore tedesco Siemens il contratto di acquisto e manutenzione dei treni. È assolutamente necessario che, entro maggio, il gestore tedesco dell’infrastruttura ferroviaria ci dia un quadro chiaro e certo delle tracce orarie e degli spazi nelle stazioni che ci servono per operare. Questo perché – continua La Rocca – dobbiamo firmare il contratto con Siemens entro il prossimo giugno e non è possibile posticipare questa data, pena un allungamento pesante nei tempi di consegna dei treni che renderebbe il progetto non più sostenibile da un punto di vista industriale”, ha detto al Sole 24 Ore l’ad di Italo, Gianbattista La Rocca.

Il progetto, scrive il Sole, prevede un investimento di 1,2 miliardi per l’acquisto di 26 nuovi treni prodotti in Germania con opzione per ulteriori 14, più un investimento di 2,4 miliardi per la manutenzione dei treni per 30 anni e per tutte le attività necessarie per lo sviluppo e la gestione dell’azienda come la formazione del personale, gli investimenti nelle stazioni e i servizi IT necessari. Italo collegherà 18 città su 1.300 chilometri di rete, con 50 servizi giornalieri. Due corridoi di riferimento: Monaco di Baviera-Colonia-Dortmund; Monaco di Baviera-Berlino-Amburgo.