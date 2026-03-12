Ouigo (SNCF) in Italia nel 2027, farà concorrenza a Italo e Frecciarossa

L’annunciato arrivo di Ouigo (SNCF) sulla rete ferroviaria ad alta velocità italiana, previsto per il 2027, si inserisce in un contesto di forte domanda di interconnessione europea: una recente ricerca commissionata da Trainline a Ipsos rivela che il 91% dei viaggiatori europei vorrebbe più collegamenti ferroviari transfrontalieri. L’ingresso del nuovo operatore, che si aggiungerà a Frecciarossa e Italo, segna quindi una nuova e attesa fase di evoluzione per il mercato ferroviario italiano, introducendo un diverso modello di servizio e arricchendo la gamma di opzioni disponibili.

Questa crescente diversificazione dell’offerta rappresenta una grande opportunità per i viaggiatori, ma introduce inevitabilmente anche una maggiore complessità. Secondo lo studio, con soli due operatori, solo il 31% degli italiani era a conoscenza di tutte le alternative disponibili. Con un terzo player, la scelta diventerà ancora più articolata. La ricerca indica che i fattori più importanti per gli italiani sono il prezzo (per il 72%), la puntualità (per il 66%) e il comfort (per il 55%). Ne emerge il profilo di un consumatore complesso, non focalizzato esclusivamente sul risparmio: una quota significativa, pari al 32% degli italiani, afferma di essere disposta a pagare di più in cambio di migliori opzioni di viaggio.