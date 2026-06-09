Tutti contro l’estensione del sistema Ets ai voli extra-Ue

L’Italia è “sempre stata e resta scettica sull’imposizione di sistemi regionali che rischiano di provocare effetti distorsivi sul mercato del trasporto aereo. Ancora più grave è l’idea di estendere il sistema Ets anche ai voli extraeuropei: gli effetti negativi verrebbero aumentati, se non moltiplicati”. Questa la posizione dell’Italia sulla possibile estensione del sistema di scambio quote dell’Ue (Ets) ai voli extra-europei, emersa nel corso della sessione pubblica dedicata al Consiglio Ue Trasporti a Lussemburgo.

Una posizione coerente con quella espressa dai Ceo di 15 compagnie aeree in una lettera indirizzata alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.”In qualità di amministratori delegati dei maggiori gruppi aerei europei, vi scriviamo congiuntamente per esprimere la nostra profonda preoccupazione in merito alla prossima revisione del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue (Ets) e alla sua applicazione al settore dell’aviazione, nonché per esortare la Commissione europea ad adottare misure rapide e pragmatiche. Le compagnie aeree europee mantengono il loro impegno a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Il quadro politico dell’Ue deve conciliare tale ambizione con il mantenimento della competitività e deve sostenere la transizione. Deve garantire che volare rimanga accessibile a tutti e che gli europei rimangano in contatto tra loro e con il resto del mondo”.

Per i ceo di Ryanair, Tap, Air Baltic, Aegean, Norwegian, Air France-Klm, Cargolux, Easyjet, Finnair, Iag, Icelandair, Jet2, Lufthansa, Tui, Volotea, “estendere il sistema di tariffazione del carbonio dell’Ue ai voli extra-See penalizzerà ulteriormente i passeggeri e le imprese europee, aumentando il costo dei biglietti aerei e del trasporto merci. Ciò sposterà passeggeri, merci e emissioni di carbonio verso vettori e hub extra-Ue e minerà la competitività dei vettori con sede nell’Ue”.