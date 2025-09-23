Usa-Cina, fasi finali per maxi ordine Boeing

Stati Uniti e Cina sono nelle fasi finali dei negoziati per un enorme ordine di aerei della Boeing. E’ quanto ha detto l’ambasciatore americano a Pechino David Perdue, che ha affermato di aver visitato lo stabilimento di assemblaggio della Boeing a Tianjin la scorsa settimana.

La società di Seattle, ha scritto Bloomberg lo scorso mese, sarebbe in trattative per vendere al Dragone fino a 500 jet, con un’operazione tale da essere una svolta importante per l’azienda nel secondo mercato aeronautico più grande al mondo, dove gli ordini sono bloccati per le tensioni commerciali tra Usa e Cina.

“È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che gli aerei Boeing sono stati venduti qui in Cina. Vorremmo concludere l’accordo – ha aggiunto Smith – È una buona azienda, un buon prodotto, spero che tornino a vendere aerei in Cina”.

I nuovi elementi seguono il colloquio di venerdì tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, parte degli sforzi per migliorare le relazioni oltre l’attuale tregua dei dazi. Boeing è tra i maggiori esportatori americani e storicamente ha inviato circa un quarto dei suoi aerei in Cina, malgrado non abbia concluso un acquisto cinese di rilievo dal primo mandato di Trump alla Casa Bianca.