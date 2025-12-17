Travel Friends: la piattaforma b2b per adv con assistenza 24/7 📽️

Una piattaforma b2b pensata per gli agenti di viaggio con l’obiettivo di semplificare il lavoro quotidiano e incrementare la redditività: è questo Travel Friends, un sistema completo e intuitivo che permette agli adv di costruire per i propri clienti pacchetti su misura.

Gianluca Propoli, direttore vendite di Travel Friends, rivela a Travelnostop.com, in occasione della tappa palermitana del Travelexpo roadshow organizzato dalla Logos srl: “Qual è la nostra forza? l’assistenza h24”.

L’innovazione tecnologica ottimizza il lavoro delle adv, ma chi sceglie Travel Friends ha sempre a disposizione una voce amica, una persona che possa dare supporto e assistenza dove la macchina non arriva, non solo negli orari di ufficio ma anche nelle giornate festive.