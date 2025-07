‘Alpi on the road’, nuova guida Lonely Planet con 50 itinerari

Dalle vette innevate ai villaggi più remoti, passando per laghi e città. Un viaggio raccontato nella guida ‘Alpi on the road’, il nuovo prodotto editoriale di Lonely Planet. Contiene 50 itinerari – 25 in Italia e 25 oltreconfine – da percorrere in auto, moto o camper, i percorsi si snodano lungo tutto l’arco alpino, da Monaco a Trieste, collegando Italia, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria e Slovenia.

Gli autori della guida sono Piero Pasini e Denis Falconieri, che del volume è anche il curatore. “Ogni percorso – si legge ancora – è studiato per guidare il viaggiatore lungo strade panoramiche e suggestive, accompagnandolo con mappe dettagliate e indicazioni chiare tappa dopo tappa. Non manca l’attenzione alla parte organizzativa: la guida include consigli pratici sull’abbigliamento da montagna e sulla sicurezza, con innumerevoli suggerimenti per chi desidera svolgere attività outdoor, con livelli di esperienza diversi, dall’escursionismo alla bicicletta o alle gite in battello”.

Una sezione è dedicata a chi viaggia in moto o in auto. Inoltre il volume è arricchito da approfondimenti culturali (storia locale, tradizioni, identità linguistiche) e da sezioni dedicate alle soste gastronomiche e alle specialità regionali. Alpi on the road “è una guida per viaggiatori curiosi, consapevoli e indipendenti, scritta, verificata e testata per chi ama costruire il proprio itinerario giorno per giorno, con il piacere della scoperta e lo sguardo sempre rivolto al viaggio”. In libreria al costo di 26 euro.