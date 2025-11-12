Booking.com: tutte le offerte del Black Friday dagli hotel ai voli

Il viaggio sarà in cima ai desideri per il 2026: ecco perchè Booking.com lancia il suo evento Black Friday più ampio di sempre, grazie al quale i viaggiatori potranno approfittare di sconti eccezionali su sei categorie di viaggio: strutture ricettive, autonoleggi, attrazioni, transfer da/per l’aeroporto, voli e crociere.

Grazie a opzioni flessibili come la cancellazione gratuita, la possibilità di prenotare ora e pagare dopo, e quella di bloccare il prezzo del viaggio per l’anno prossimo, le offerte Black Friday 2025 di Booking.com rendono più facile pianificare una vacanza in famiglia, un’avventura in solitaria o il viaggio da sogno tanto atteso, con la massima tranquillità.

Ecco una panoramica delle offerte Black Friday disponibili dal 20 novembre al 3 dicembre 2025, per viaggi fino al 31 dicembre 2026:

Categoria Offerta

Strutture ricettive Fino al 40% di sconto su una selezione di alloggi

Autonoleggi Fino al 25% di sconto su una selezione di veicoli

Attrazioni Fino al 20% di sconto su una selezione di esperienze

Transfer da/per l’aeroporto (Novità 2025) 20% di sconto su corse selezionate

Voli Fino al 15% di sconto su una selezione di rotte

Crociere Fino a 2.000 $ di credito da spendere a bordo

Termini e condizioni delle offerte