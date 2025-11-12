Booking.com: tutte le offerte del Black Friday dagli hotel ai voli
12 Novembre 2025, 13:05
Il viaggio sarà in cima ai desideri per il 2026: ecco perchè Booking.com lancia il suo evento Black Friday più ampio di sempre, grazie al quale i viaggiatori potranno approfittare di sconti eccezionali su sei categorie di viaggio: strutture ricettive, autonoleggi, attrazioni, transfer da/per l’aeroporto, voli e crociere.
Grazie a opzioni flessibili come la cancellazione gratuita, la possibilità di prenotare ora e pagare dopo, e quella di bloccare il prezzo del viaggio per l’anno prossimo, le offerte Black Friday 2025 di Booking.com rendono più facile pianificare una vacanza in famiglia, un’avventura in solitaria o il viaggio da sogno tanto atteso, con la massima tranquillità.
Ecco una panoramica delle offerte Black Friday disponibili dal 20 novembre al 3 dicembre 2025, per viaggi fino al 31 dicembre 2026:
Categoria Offerta
Strutture ricettive Fino al 40% di sconto su una selezione di alloggi
Autonoleggi Fino al 25% di sconto su una selezione di veicoli
Attrazioni Fino al 20% di sconto su una selezione di esperienze
Transfer da/per l’aeroporto (Novità 2025) 20% di sconto su corse selezionate
Voli Fino al 15% di sconto su una selezione di rotte
Crociere Fino a 2.000 $ di credito da spendere a bordo
Termini e condizioni delle offerte
- Fino al 40% di sconto disponibile su nuove prenotazioni presso strutture ricettive partecipanti, indicate dal badge “Offerta Black Friday” nelle pagine dei risultati di ricerca e di selezione camere. Lo sconto varia in base al Paese di destinazione e prevede un minimo del 30% a livello globale.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro le 10:00 CET del 3 dicembre 2025, per soggiorni con check-in dal 20 novembre 2025 e check-out entro il 31 dicembre 2026.
Lo sconto si applica solo al costo della camera (escluse tasse o costi aggiuntivi). In caso di modifica della prenotazione, lo sconto potrebbe non essere più valido. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni e non si applica alle tariffe contrassegnate come “Partner Offer”.
- Fino al 25% di sconto su nuove prenotazioni di autonoleggio presso società partecipanti, contrassegnate dal badge “Black Friday”.
Prenotazioni entro le 23:59 GMT del 3 dicembre 2025 per ritiri tra il 20 novembre 2025 e il 31 dicembre 2026. Lo sconto si applica solo al costo del noleggio (escluse tasse e costi aggiuntivi). In caso di modifiche, si perde lo sconto. L’offerta è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con sconti Genius o altre promozioni. Qui i termini e condizioni completi.
- Fino al 20% di sconto, fino a un massimo di 30€ per biglietto, su nuove prenotazioni di attrazioni indicate con l’etichetta “Offerta Black Friday”.
L’offerta è valida fino a esaurimento del budget della campagna o fino alle 10:00 CET del 4 dicembre 2025. Lo sconto si applica solo al costo dell’attrazione (escluse tasse e costi aggiuntivi) e riguarda visite entro 180 giorni dalla data di prenotazione.
- 20% di sconto sui transfer da/per l’aeroporto indicati con il badge “Black Friday”.
Prenotazioni entro le 23:59 GMT del 3 dicembre 2025 per corse effettuate tra il 20 novembre 2025 e il 31 dicembre 2026. In caso di modifiche, si perde lo sconto. Offerta non cumulabile con sconti Genius o altre promozioni, valida solo su transfer selezionati (esclusi mezzi pubblici e Uber).
- Fino al 15% di sconto sui voli contrassegnati dall’etichetta “Offerta Black Friday”.
Prenotazioni entro le 11:00 CET del 4 dicembre 2025 per voli in partenza tra il 22 novembre 2025 e il 31 dicembre 2026. Lo sconto si applica al prezzo del biglietto (escluse tasse e costi extra) e viene coperto da Booking.com per conto dell’utente. In caso di modifica, si perde lo sconto. L’offerta può essere combinata con Genius, ma lo sconto complessivo non può superare il 15%.
- Booking.com Double Cruise Cash: credito a bordo assegnato per ogni nuova prenotazione effettuata tra il 20 novembre e il 3 dicembre 2025. Il valore del credito varia in base al prezzo della crociera (escluse tasse e spese portuali), fino a un massimo di 2.000 $. Valido solo per crociere Carnival, Royal Caribbean, Norwegian, Celebrity, Holland America e Princess, con partenza entro il 31 dicembre 2026. Il credito non ha valore monetario, non è trasferibile e scade alla fine della crociera.