Boom o emersione nero? Agosto di luci e ombre

Il Viminale certifica un +9,3% di arrivi turistici rispetto al 2024 mentre Federalberghi ridimensiona i numeri, attribuendoli unicamente all’emersione del nero indotta dall’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Nel dibattito interviene la Federazione nazionale FARE – che rappresenta l’extralberghiero – sottolineando che il turismo, invece, è un fenomeno “molto più complesso”, da analizzare “confrontando i dati di spesa”.

“Ridurre tutto alla questione del CIN è una semplificazione fuorviante – osserva Elia Rosciano, presidente FARE – Dal nostro osservatorio nazionale e dalle trincee regionali questo agosto ha rivelato divergenze tra i dati registrati e l’esperienza empirica di località solitamente molto gettonate ma insolitamente quasi vuote. In teoria potrebbero aver ragione entrambi, Ministero e Federalberghi: potrebbero essere aumentati gli arrivi e diminuite le permanenze. Ci sono più viaggiatori che soggiornano per meno giorni. Ma per capire se il turismo è davvero cresciuto bisogna confrontare anche i dati di spesa. È un turista che si muove di più o un turista più povero? Oggi mancano ancora elementi sufficienti, e non c’entra nulla l’emersione del nero: le strutture extralberghiere erano già censite a livello regionale e dotate di credenziali Alloggiati Web ben prima del CIN”.

Per Rosciano, il 2025 resta segnato dal fenomeno del last minute, che impone di attendere un tempo adeguato per analisi attendibili: “Occorre valutare i dati aggregati su più piani, non fermarsi alle letture parziali di poche settimane”.

Un quadro articolato arriva anche dalla Puglia, territorio tra i più osservati. “Luglio ci ha fatto tremare, ma agosto sembra aver compensato, con buone occupazioni già a maggio e giugno – commenta Cinzia Capozza, presidente AEP Puglia e vicepresidente nazionale FARE – Bari è fortissima, con un nuovo profilo di turista, mentre Brindisi e Lecce sono apparse più deboli, e Salento e Valle d’Itria hanno recuperato solo nel last minute. Vedremo se settembre concretizzerà la tanto decantata destagionalizzazione”.