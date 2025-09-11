Crescita a doppia cifra per le branded residences, in Medio Oriente l’aumento maggiore

Knight Frank ha lanciato The Residence Report, nuova pubblicazione annuale che analizza il mercato globale delle residenze di lusso a marchio. Al centro del report si trova il Global Branded Residence Survey 2025, un’indagine che evidenzia un settore in forte espansione, con tassi di crescita a doppia cifra e uno sviluppo destinato a intensificarsi nei prossimi anni. Lo studio ha preso in esame circa 80 brand internazionali di fascia alta dai grandi protagonisti dell’hotellerie come Four Seasons e Ritz Carlton a marchi non alberghieri come Bentley e Aston Martin analizzando oltre 1.000 progetti, tra attivi e “in pipeline”, distribuiti in 83 Paesi.

Il risultato è la fotografia di un comparto dinamico, in costante evoluzione e sempre più diversificato.

“Il settore delle branded residences ha registrato una crescita costante: i progetti sono passati da 169 nel 2011 a 611 oggi, con una previsione di oltre 1.000 entro il 2030. Parallelamente, le unità abitative sono aumentate da 27.000 a più di 162.000 attese nello stesso orizzonte temporale. Dal 2023 la domanda si è ulteriormente accelerata, sostenuta dall’interesse dei compratori e dalla volontà degli sviluppatori di presidiare questo segmento premium”, ha detto Liam Bailey, capo del dipartimento di ricerca di Knight Frank.

Il Nord America rimane la regione dominante per le residenze con marchio a livello global e in particolare gli Stati Uniti sebbene la sua quota di progetti attivi sia in calo, passando dal 32,7% delle iniziative già operative al 26,2% dei progetti in pipeline. Il Medio Oriente mostra l’aumento più significativo, con una quota di sviluppi in pipeline (26,7%) nettamente superiore rispetto alla sua quota di progetti già attivi (15,9%), trainata in gran parte dalla rapida espansione negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita.

Gli hotel restano i protagonisti indiscussi delle residenze a marchio: l’83% dei progetti attivi è ancora legato a brand alberghieri , anche lo scenario sta cambiando grazie all’ingresso di nuovi marchi provenienti dal mondo della moda, dell’automotive e dello sport.

Qui il report completo