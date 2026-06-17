Guide Marco Polo Outdoor, Edt lancia nuova collana per chi vuole vivere il viaggio

Edt lancia la nuova collana Marco Polo Outdoor, pensata per chi cerca esperienze all’aria aperta autentiche, dinamiche e indimenticabili. I primi titoli sono dedicati ad Albania, Bretagna, Croazia e Sardegna, ognuno al prezzo di 18,50 euro.

“Il turismo attivo è in forte espansione: sempre più viaggiatori scelgono vacanze che combinano movimento, natura e scoperta. Le Guide Marco Polo Outdoor nascono per rispondere a questa domanda crescente con una proposta editoriale che unisce l’affidabilità del marchio Marco Polo a contenuti specificatamente pensati per chi ama stare all’aria aperta”, spiega la nota editoriale.

Ogni volume della collana offre oltre 150 esperienze selezionate, organizzate per territorio e tipologia di attività: Trekking e passeggiate, percorsi in bicicletta e mountain bike, kayak, surf e attività acquatiche, sport adrenalinici e itinerari tranquilli nella natura, tracce Gpx- Gps eXchange Format, scaricabili e mappe dettagliate per orientarsi in sicurezza. Ci sono anche consigli su ristoranti e alloggi per organizzare il viaggio in autonomia e la sezione ‘Il meglio di’ con highlight per bambini, buongustai e amanti dell’adrenalina.

Elemento distintivo della collana è l’approccio editoriale: tutte le guide sono scritte da autori che vivono sul territorio e lo conoscono alla perfezione. I loro consigli — le piccole chicche, i percorsi meno battuti, le stagioni giuste — fanno la differenza tra una guida generica e un compagno di viaggio autentico. La collana, per tutti, non solo per sportivi, si rivolge a un pubblico trasversale: giovani, famiglie, sportivi esperti e semplici appassionati di natura. Le esperienze proposte sono graduate per difficoltà — dal percorso adatto ai bambini all’escursione impegnativa — con indicazioni chiare su attrezzatura necessaria, periodo migliore e grado di preparazione richiesto.

In ‘Albania Outdoor’ vengono proposti trekking avventurosi sulle Alpi albanesi, planate in parapendio sulla costa adriatica e pedalate verso villaggi dimenticati, tra relax e adrenalina. In ‘Bretagna Outdoor’ vengono esplorate le quattro regioni Finistère, Morbihan, Côtes-d’Armor e Ille-et-Vilainre, con percorsi per ogni stagione e ogni livello. In ‘Croazia Outdoor’ tra i momenti più evocativi ci sono l’avvistamento dei delfini nel Canale di Leme, l’arrampicata sulle pareti di Omiš, le cascate di Krka e i tuffi dalle scogliere. ‘Sardegna Outdoor’ molto più delle sue spiagge da sogno rivela un paradiso dell’outdoor tra canyoning, voli in parapendio, surf sulle coste occidentali e incontri ravvicinati con la fauna selvatica. La guida copre l’intera isola, dalla costa glamour alle aree montane dell’interno.