Guide Marco Polo Outdoor, Edt lancia nuova collana per chi vuole vivere il viaggio

17 Giugno 2026, 11:59

Edt lancia la nuova collana Marco Polo Outdoor, pensata per chi cerca esperienze all’aria aperta autentiche, dinamiche e indimenticabili. I primi titoli sono dedicati ad Albania, Bretagna, Croazia e Sardegna, ognuno al prezzo di 18,50 euro.

“Il turismo attivo è in forte espansione: sempre più viaggiatori scelgono vacanze che combinano movimento, natura e scoperta. Le Guide Marco Polo Outdoor nascono per rispondere a questa domanda crescente con una proposta editoriale che unisce l’affidabilità del marchio Marco Polo a contenuti specificatamente pensati per chi ama stare all’aria aperta”, spiega la nota editoriale.

Ogni volume della collana offre oltre 150 esperienze selezionate, organizzate per territorio e tipologia di attività: Trekking e passeggiate, percorsi in bicicletta e mountain bike, kayak, surf e attività acquatiche, sport adrenalinici e itinerari tranquilli nella natura, tracce Gpx- Gps eXchange Format, scaricabili e mappe dettagliate per orientarsi in sicurezza. Ci sono anche consigli su ristoranti e alloggi per organizzare il viaggio in autonomia e la sezione ‘Il meglio di’ con highlight per bambini, buongustai e amanti dell’adrenalina.

Elemento distintivo della collana è l’approccio editoriale: tutte le guide sono scritte da autori che vivono sul territorio e lo conoscono alla perfezione. I loro consigli — le piccole chicche, i percorsi meno battuti, le stagioni giuste — fanno la differenza tra una guida generica e un compagno di viaggio autentico. La collana, per tutti, non solo per sportivi, si rivolge a un pubblico trasversale: giovani, famiglie, sportivi esperti e semplici appassionati di natura. Le esperienze proposte sono graduate per difficoltà — dal percorso adatto ai bambini all’escursione impegnativa — con indicazioni chiare su attrezzatura necessaria, periodo migliore e grado di preparazione richiesto.

In ‘Albania Outdoor’ vengono proposti trekking avventurosi sulle Alpi albanesi, planate in parapendio sulla costa adriatica e pedalate verso villaggi dimenticati, tra relax e adrenalina. In ‘Bretagna Outdoor’ vengono esplorate le quattro regioni Finistère, Morbihan, Côtes-d’Armor e Ille-et-Vilainre, con percorsi per ogni stagione e ogni livello. In ‘Croazia Outdoor’ tra i momenti più evocativi ci sono l’avvistamento dei delfini nel Canale di Leme, l’arrampicata sulle pareti di Omiš, le cascate di Krka e i tuffi dalle scogliere. ‘Sardegna Outdoor’ molto più delle sue spiagge da sogno rivela un paradiso dell’outdoor tra canyoning, voli in parapendio, surf sulle coste occidentali e incontri ravvicinati con la fauna selvatica. La guida copre l’intera isola, dalla costa glamour alle aree montane dell’interno.

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