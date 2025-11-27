Immacolata al caldo: Istanbul e Marocco al top

Sempre più italiani scelgono di regalarsi un weekend lungo approfittando del ponte dell’Immacolata, ma tra le destinazioni più popolari spuntano, oltre alle tradizionali grandi città europee, anche nuove gemme che mostrano come i viaggiatori dello Stivale sognino già ad occhi aperti un piccolo assaggio delle temperature più miti. Questo è quanto emerge dai dati di eDreams he ha analizzato le prenotazioni dei viaggiatori italiani e degli stranieri in visita al Belpaese per l’Immacolata.

Oltre alle grandi metropoli europee, che affascinano con mercatini, luminarie e delizie gastronomiche, tra i viaggiatori del Belpaese cresce il desiderio di immergersi in scenari più esotici. Tra le destinazioni in ascesa conquista il primo posto Istanbul, che registra un vero e proprio boom delle prenotazioni rispetto al 2024 (+112%). A conferma di un sempre maggiore interesse verso atmosfere dal fascino marittimo, si fanno largo anche Marrakech (+70%) e Tirana (+52%). Tra chi, invece, sceglie di restare nel Belpaese, Catania si afferma come la città italiana più gettonata, registrando anche una crescita del 100% nelle prenotazioni rispetto al 2024, mentre tra le mete più in crescita fa capolino anche Milano, patria di eventi, mostre e shopping d’alta moda per chi punta a chiudere i regali di Natale ben prima della Vigilia.

Top 10 destinazioni prenotate dagli italiani per l’Immacolata 2025 Top 10 destinazioni in crescita per prenotazioni degli italiani per l’Immacolata 2025 rispetto al 2024 Parigi Istanbul (+112%) Barcellona Catania (+100%) Londra Madrid (+76%) Amsterdam Marrakech (+70%) Vienna Barcellona (+67%) Madrid Tirana (+52%) Istanbul Bucarest (+41%) Tirana Milano (+27%) Catania Vienna (+26%) Monaco Parigi (+21%)

Nonostante quest’anno il ponte sia meno favorevole, ben due italiani su tre, il 65% ha scelto di regalarsi un soggiorno di 3 o 4 giorni, seguiti dal 27% dei viaggiatori che opterà per una breve fuga di 2 giorni, il tempo necessario per ricaricare le energie in vista delle più lunghe festività natalizie.

Ma quando hanno prenotato gli italiani quest’anno? La maggior parte dei viaggiatori si è mossa con un buon anticipo per approfittare del ponte: il 40% ha pianificato tra i 31 e i 60 giorni precedenti alla partenza, mentre il 27% tra i 61 e i 90 giorni prima. C’è, poi, chi ha giocato ancora più in anticipo prenotando la propria fuga oltre 90 giorni prima (23%) e chi, invece, ha seguito l’istinto dell’ultimo momento acquistando il biglietto aereo nei 30 giorni precedenti al volo – una scelta condivisa dal 10% degli italiani.

Per il ponte dell’Immacolata, gli occhi dei turisti stranieri continuano a rivolgersi alle bellezze italiane, con gli spagnoli protagonisti indiscussi: rappresentano infatti il 52% delle prenotazioni nel Belpaese, seguiti dai francesi (15%) e dai tedeschi (6%). Chiudono la classifica delle nazionalità innamorate dell’atmosfera invernale dello Stivale i britannici e i portoghesi, che compongono a pari merito il 5% delle prenotazioni.

Roma resta la regina incontrastata delle preferenze straniere, conquistando il primo posto tra le destinazioni più gettonate. Sul podio delle mete più amate si collocano anche Milano, città ideale per chi è ancora alla ricerca dei migliori regali da riporre sotto l’albero, e Venezia, la cui atmosfera romantica si fa ancora più suggestiva con le luci natalizie.