Priante: Italia resta Paese più desiderato del mondo

“Non è cambiato il turismo, è cambiato il turista. Le persone non viaggiano più soltanto per una destinazione, ma perché spinte da una motivazione precisa. Ed è per questo che l’Italia, dati alla mano, resta il Paese più desiderato del mondo”. Lo ha detto la presidente di Enit, Alessandra Priante, intervenendo all’evento ‘Lo stato del turismo in Italia’ a Cavallino Treporti (Venezia).

Secondo Priante, accanto alle grandi città, “sta emergendo un’Italia diversa, profonda e verticale, che sorprende i viaggiatori e parla soprattutto alle nuove generazioni e agli sportivi”. Una trasformazione che, ha sottolineato, “trova conferma nel primato europeo dell’Italia come destinazione outdoor”. In questo quadro, “la montagna – non solo le Alpi ma anche l’Appennino – è diventata un vero punto di svolta, allungando la stagione e ampliando l’offerta, e rafforzando l’immagine di un Paese capace di proporre esperienze uniche e di mantenere standard di accoglienza e qualità senza paragoni”.

“Alla fine non siamo un Paese enorme per dimensioni geografiche, ma abbiamo una densità di contenuti e di possibilità che ci consente di raccontare un’Italia sempre nuova e di lavorare molto bene sul futuro. Anche la narrazione politica deve cambiare, riconoscendo i risultati di questo governo, che ha saputo trasmettere stabilità e fiducia all’estero e agli investitori stranieri. Dobbiamo essere orgogliosi e dire bravi agli imprenditori che hanno collaborato con le istituzioni: quando pubblico e privato dialogano virtuosamente, tutto funziona al meglio”, ha concluso la presidente di Enit.