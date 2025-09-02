Recensioni online, Santanchè: Italia apripista

“Il nuovo Codice di condotta della Commissione europea sulle recensioni online nel settore turistico rappresenta un passo importante nella direzione della trasparenza e dell’affidabilità. L’Italia è stata lungimirante su questo tema, arrivando a regolamentare il settore prima di altri Stati membri dell’Unione. Sono felice di vedere che l’Ue sta seguendo il percorso da noi tracciato”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè secondo cui “garantire recensioni autentiche e attendibili è fondamentale per rafforzare la fiducia dei consumatori e promuovere un turismo di qualità, affidabile e competitivo. Sono particolarmente soddisfatta di questo risultato, perché avevamo già discusso di questo argomento con il commissario Tzitzikostas durante il nostro incontro di luglio a Varsavia. È motivo di orgoglio constatare che quell’interlocuzione ha contribuito a questo importante passo avanti” conclude.

Secondo Giancarlo Banchieri, presidente Fiepet Confesercenti è positivo “l’impegno della Commissione Europea a rafforzare l’affidabilità del sistema, limitando le recensioni a chi ha realmente usufruito del servizio. È un passo avanti importante per restituire trasparenza e fiducia. Ora auspichiamo che si compiano progressi anche sul fronte dell’identificazione, così da chiudere definitivamente la stagione dell’anonimato e garantire regole chiare e sicure per tutti”.

Già a giugno la ministra Santanchè aveva reso noto che la Commissione europea aveva inviato all’Italia un parere dettagliato in risposta al disegno di legge sulla lotta alle false recensioni (incluso nel ddl annuale per le piccole e media imprese e attualmente in fase di esame parlamentare), “esprimendo pieno supporto per il suo obiettivo principale: proteggere i consumatori e le imprese da contenuti ingannevoli”.