Santanchè apre la due giorni del terzo Forum a Milano

È conto alla rovescia per il Terzo Forum Internazionale del Turismo, promosso dal Ministero del Turismo e realizzato con ENIT S.p.A., che si terrà domani venerdì 23 e sabato 24 al Palazzo del Ghiaccio a Milano, a partire dalle 14.

In apertura dell’evento, alle 13:30, il ministro del Turismo Daniela Santanchè terrà un punto stampa per illustrare le prospettive del settore, con particolare attenzione al boom registrato nel 2025, ai dati e al rapporto relativo ai piccoli Comuni, a cura del Ministero del Turismo.

Il Forum si concentrerà sul tema dell’undertourism, coinvolgendo ospiti illustri, sindaci e rappresentanti delle associazioni di categoria.

In apertura, il collegamento video del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i saluti istituzionali del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Tra gli interventi previsti, spiccano quelli del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del commissario europeo alle Politiche regionali Raffaele Fitto e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Nel corso della prima giornata anche il sondaggio sui piccoli centri presentato da Alessandra Ghisleri.

La chiusura dell’evento, prevista per sabato 24 gennaio, vedrà la firma di un protocollo sul turismo sostenibile e sicuro, tra il Ministero del Turismo, il Viminale e i Comuni firmatari della Carta di Amalfi.

La manifestazione si preannuncia come un’importante occasione di confronto per evidenziare la centralità del turismo italiano e promuovere un approccio sostenibile che valorizzi anche i piccoli centri, considerando che – come ricorda spesso il ministro Santanchè – “il 75% dei turisti si concentra sul 4% del territorio nazionale”.

LEGGI QUI IL PROGRAMMA COMPLETO