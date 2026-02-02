Santanchè: si conferma la centralità del turismo per il governo

Il Libro Bianco Made in Italy 2030 conferma la centralità del turismo nell’agenda politica del governo Meloni. “Con l’attività di questi tre anni del ministero del Turismo abbiamo affermato come il turismo italiano sia un comparto fondamentale per la crescita dell’Italia”, commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè a proposito della pubblicazione paresentata al Cnel dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Made_in_Italy_2030_-_Per_una_nuova_strategia_industriale).

“Abbiamo dato al turismo la dignità di industria ad alto valore aggiunto, economico, identitario e sociale – rivendica Santanchè in una nota – e sviluppato una strategia di lungo periodo in cui il turismo potrà essere organizzato come filiera industriale trattandosi di un comparto fortemente trasversale e che può generare ricchezza su tutti i territori. Si conferma così, inserendo il turismo tra i cinque settori emergenti che rappresentano il ‘nuovo Made in Italy’, settore cruciale in un’ottica di strategia industriale, strutturale e a lungo termine. La nostra visione per il 2030 prevede il rafforzamento dell’attrattività dell’Italia, con un’offerta turistica sempre più qualificata, differenziata e sostenibile e con lavoratori sempre più stabili e formati. Stiamo lavorando per integrare turismo, cultura e le filiere del Made in Italy, valorizzando le identità locali e il nostro inestimabile patrimonio. Inoltre, il sostegno all’innovazione e alla digitalizzazione dei servizi turistici – su cui stiamo lavorando molto – è fondamentale per accrescere competitività e accessibilità e rafforzare o sviluppare altre destinazioni turistiche all’interno di un territorio meraviglioso quale quello della nostra intera nazione. Stiamo trasformando, come mai fatto prima, il turismo come leva per lo sviluppo territoriale e la coesione, mettendo assieme i sottosettori, specialmente nelle aree con maggiore potenziale. La nostra ambizione – conclude la ministra – è di costruire un futuro in cui il turismo rappresenti non solo un’opportunità economica, ma anche una componente imprescindibile dell’Italia a trazione Meloni, con orgoglio, dedizione e spirito identitario”.