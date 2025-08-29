WTTC svela i primi nomi del 25° Summit Globale a Roma

Dal 28 al 30 settembre, Roma diventerà il centro del dialogo globale sul futuro del Turismo, accogliendo leader internazionali dal mondo delle imprese, delle istituzioni e dei media.

Il Summit Globale torna in Europa grazie alla preziosa collaborazione con il Ministero del Turismo, Enit, il Comune di Roma e la Regione Lazio. L’evento sarà aperto dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Il programma include alcune delle figure più influenti che stanno plasmando il futuro del Turismo a livello globale. Questi i primi 22 protagonisti che hanno già confermato la loro partecipazione.