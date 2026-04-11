Da Trenitalia le buone regole per ‘Viaggiare Informati’

Trenitalia promuove il concetto di ‘Viaggiare Informati’ attraverso diversi canali video e digitali, mirati a fornire aggiornamenti in tempo reale prima, durante e dopo il viaggio.

Ecco i punti chiave delle recenti campagne e strumenti video:

Canali YouTube e Social: Trenitalia, Frecciarossa e i canali regionali utilizzano YouTube, Instagram e Facebook per diffondere video informativi su orari, offerte e stato della circolazione.

Contenuti #FRECCIAPlay: È attivo il nuovo portale di intrattenimento a bordo treno, che include news, cinema e podcast, mantenendo i viaggiatori aggiornati durante il viaggio.

Infomobilità e Canali Ufficiali: I video e le comunicazioni ufficiali invitano a utilizzare la sezione ‘Infomobilità’ sul sito Trenitalia e sull’App, oltre al Call Center gratuito, per ricevere notifiche su SMS ed e-mail.

Servizi Regionale: Il canale “Regionale Official” su Youtube offre video sulle novità della flotta, suggerimenti di viaggio e informazioni per i pendolari.

Assistenza Social: I canali Facebook e Instagram di Trenitalia offrono un servizio di social caring attivo per assistere i passeggeri (orari variano tra le 7:00-21:00 o 8:00-20:00)