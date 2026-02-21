Nel Tg del Turismo news da Cuba, Nepal, Milano, Giappone ed Egitto

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo: tutti i venerdì alle 20.20 su @CanaleItalia, tutti i giorni sulla Per Caso TV, e online sui siti e sui social di @turistipercaso‬ e‪ @TravelnostopNews‬

Questa puntata parte con una notizia allarmante da Cuba, una delle mete del cuore di Syusy e Patrizio. Un articolo di Laura Lucchini ci informa che, per almeno un mese, le compagnie aeree che volano su Cuba hanno sospeso i loro voli perché manca carburante per fare il pieno agli aerei. E questo a causa del blocco alle forniture venezuelane imposto da Trump. Blocco che rischia di paralizzare l’isola. E senza carburante c’è una stretta feroce su tutti i servizi: dagli ospedali ai trasporti, fino al turismo: molti resort sono stati chiusi. Chiuse anche scuole e diversi uffici. Si spera in un aiuto dal Messico, che sta provando a negoziare una spedizione di petrolio a Cuba senza essere sanzionato dagli Stati Uniti.

Per quanto riguarda i viaggi solidali, qualcuno forse si ricorderà di Eros Sangiorgi, con cui Syusy e Patrizio sono stati in Nepal, insieme a Franco Battiato. Ebbene, Eros insieme alla Fondazione Irma Romagnoli organizza due viaggi solidali in Nepal per sostenere una nuova scuola a Lamatall, nel distretto del Ramechhap. Il primo viaggio è previsto tra poco, dal 25 marzo all’8 aprile, il secondo in novembre.

Dal 13 al 15 marzo a Milano, alla fiera di Rho, c’è “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. L’ingresso è gratuito e il tema di quest’anno è: “Di quante persone abbiamo bisogno per cambiare il mondo?”. Si parlerà dunque di sostenibilità, turismo sostenibile – che mette al centro i territori – e di nuovi modi di viaggiare: cammini, trekking e viaggi lenti in tutta Italia.

Il Giappone, e in particolare il comune di Fujiyoshida, quest’anno ricorre a una misura drastica: cancellare il festival di primavera che celebra la fioritura dei ciliegi. Perché i turisti negli ultimi anni sono stati troppi e molesti. Un momento di pace, contemplazione della bellezza e armonia, si è trasformato in un incubo.

Anche Syusy ci porta la sua esperienza diretta di overtourism. È da poco tornata dall’Egitto e le file, soprattutto davanti alle piramidi, sono notevoli. E naturalmente anche dentro le piramidi la situazione è critica: nei cunicoli, con le persone che vanno su e giù, si affannano, con il caldo, insomma, la visita diventa difficile e può mettere a dura prova. Guardate un po’ questo speciale!

Abbiamo i cinque vincitori del Premio Letterario Per Caso TV! Sono Rossana, Stefania, Rita, Jacopo e Pietro a cui vanno i nostri vivi complimenti! Ma la scelta è stata dura! Se volete curiosare, e vi invitiamo a farlo, trovate qui tutti i racconti che hanno partecipato al Premio.