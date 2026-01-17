Torna il Tg del Turismo con la coppia Roversi-Blady

Torna anche questa settimana il Tg del Turismo: si inizia con una piccola rassegna dei ponti: Pasqua e il lunedì di Pasqua cadono il 5 e il 6 aprile, domenica e lunedì (come sempre!) Il 25 aprile (la Liberazione) cade di sabato, Il 1 maggio (la Festa dei Lavoratori) è venerdì.

Il 2 giugno (Festa della Repubblica) è un martedì, quindi potete pensare di prendervi il lunedì per una gita fuori porta.

Il 15 agosto (Ferragosto), ahinoi, cade di sabato

Non va meglio con il 1 novembre (Ognissanti), che purtroppo è una domenica

L’8 dicembre (Immacolata Concezione) invece va bene: è un altro martedì e quindi con un bel lunedì 7 di permesso…

25-26 dicembre (Natale e Santo Stefano) sono venerdì e sabato, c’è poco da stare allegri…

Però ci sono i premi di consolazione, cioè i vari Santi Patroni, ma dipende da dove vi trovate…