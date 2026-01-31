Nel Tg del Turismo news da La Thuile, Asti e Pozzoleone

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo.

Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata la storia del Maison Musée Berton, a La Thuile. Si tratta di una villa che nel 2015 è stata trasformata in casa-museo. Qui adesso si raccontano con autenticità le radici, l’artigianato, la cultura e la memoria della Valle d’Aosta. All’inizio del Novecento infatti, i fratelli Louis e Robert Berton costruirono la villa e la riempirono di una straordinaria collezione di mobili tradizionali, ceramiche, stampe, sculture, arredi e migliaia di volumi dedicati alla storia e alla cultura valdostana. Poi l’hanno donata al Comune. Adesso è un luogo vivo: si organizzano visite e laboratori per bambini, con percorsi esperienziali e momenti educativi dedicati all’ambiente e alla montagna. Per esempio, il 16 febbraio è in programma “Il cestino di Cappuccetto”, il 28 marzo: “Chi ha dormito nel mio letto”… la famosa favola degli orsi. Da non perdere!

Ad Asti, a Palazzo Mazzetti, a proposito di mostre, fino al 1 marzo c’è quella dedicata a Paolo Conte, il celebre cantautore astigiano, che considerava la pittura il suo vero linguaggio.

A Pozzoleone, un piccolo comune in provincia di Vicenza, nelle prime due settimane di febbraio si tiene l’antica Fiera di San Valentino, una manifestazione storica legata alle tradizioni agricole che quest’anno giungerà alla sua edizione, pensate, numero 509. È un evento in grado di attirare circa 40.000 visitatori in due settimane, che coinvolge le associazioni locali e tanti volontari. Il 4 febbraio ci sarà anche Patrizio, a parlare di Prati stabili!

Infine, Turkish Airlines, d’accordo con Samsung, lancia l’etichetta intelligente per i bagagli con cui i passeggeri potranno tracciare facilmente i propri bagagli utilizzando il servizio Smart Tagged Baggage Service, basato su SmartThings Find, che consente un tracciamento più rapido dei bagagli dotati di Galaxy SmartTag, grazie alle tecnologie SmartThings.