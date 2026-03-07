TG del Turismo news da Italia e Francia, Albania, Slovenia e Usa

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo! Tutti i venerdì alle 20.20 su @CanaleItalia, tutti i giorni sulla Per Caso TV, e online sui siti e sui social di @turistipercaso‬ e‪ @TravelnostopNews‬

Tra le Syusy & Patrizio News della puntata

🟣Partiamo con un’osservazione: è proprio il caso di tenere d’occhio gli anniversari, perché in occasione degli anniversari vengono spesso organizzate iniziative e mostre. Gli esempi non mancano. A Bologna, per dirne una, il MAMbo dedica una retrospettiva al poeta e performer John Giorno (fino al 3 maggio). E per dirne un’altra, a Catanzaro la Casa della Memoria ricorda Mimmo Rotella con un’esposizione di autoritratti aperta fino al 29 marzo. E poi al MAXXI di Roma il 26 febbraio si sono aperte le celebrazioni per i 150 anni di Filippo Tommaso Marinetti, che proseguono diffuse, per esempio al Palazzo della Meridiana di Genova, con la mostra “Futurismo” che sarà inaugurata il 19 marzo. Ma marzo è anche il mese di Dario Fo, nel centenario della sua nascita, con un progetto articolato di serate speciali: “100 anni per 100 Paesi”. E ancora Pinocchio! Quest’anno ricorre il bicentenario dalla nascita del suo autore, Carlo Collodi. Sarà celebrato tra Firenze, San Miniato e il borgo di Collodi (Pistoia), anche con il Pinocchio Street Festival previsto per l’estate. E lo stesso accade per gli anniversari all’estero: in Francia quest’anno celebrano il centenario della morte di Claude Monet, con un calendario di oltre 100 eventi!

Una notizia per i pensionati per caso: da settimane, la comunità italiana in Albania temeva fosse in arrivo un doloroso siluro fiscale. In particolare, un cambiamento della legge fiscale albanese avrebbe potuto determinare un prelievo del 15% dagli assegni dei pensionati. Invece, per fortuna, gli italiani pensionati che già risiedono in Albania o che intendono andare a vivere in Albania possono stare tranquilli: perché la tassazione zero sulle pensioni rimarrà.

Uno speciale da un viaggio del benessere di Syusy, in Slovenia, alle terme di Dolenjske Toplice, uno dei centri termali più antichi d’Europa.

Infine, cosa c’entra col trasporto aereo il semaglutide, il farmaco che serve per perdere peso? Il carburante rappresenta il 19% della spesa di un volo aereo, e le compagnie americane spendono ogni anno 38,6 miliardi di dollari per riempire i serbatoi. Eccoci al collegamento: il consumo è in stretta relazione con il peso da sollevare. Poiché il 40% degli americani è obeso, le compagnie aeree vorrebbero farli dimagrire, lanciando pillole e punturine di semaglutide. Hanno calcolato che se il peso medio dei passeggeri diminuisse del 10%, un aereo si alleggerirebbe del 2% e il costo del carburante diminuirebbe dell’1,5%… per un risparmio di decine di milioni di dollari. Se ci saranno degli sconti per chi dimagrisce, non l’hanno promesso, però intanto… gli americani che assumevano semaglutide a febbraio del 2024 erano il 5,4% del totale, un anno dopo sono il 12,4%.