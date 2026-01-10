Nel Tg Turismo news da Passo del Tonale, Firenze e Siena

Con il nuovo anno torna anche il Tg del Turismo! Tutti i venerdì alle 20.20 su @CanaleItalia, tutti i giorni sulla Per Caso TV, e online sui siti e sui social di @turistipercaso‬ e‪ @TravelnostopNews‬

Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata, un focus sulla nuova tendenza dello “Slow Borg” visto che i viaggiatori cercano sempre più autenticità, radici e identità nei luoghi. Secondo il Global Travel Trends Report 2025 il 73% dei viaggiatori vuole realtà locali, artigianali o naturali. E i dati di Conflavoro segnalano un incremento del 22,5% del turismo nei borghi e nelle aree rurali.

Quindi spazio alle montagne del bresciano, che custodiscono 300 km di piste da sci. L’area principale è Pontedilegno-Tonale, con 100 km di piste e quattro aree collegate. Si può fare snowkite nello Snowpark o anche Sleddog… Cosa sono, vi state chiedendo? Snow-kite vuol dire che vai in go-kart sulla neve, Sleddog che vai con le slitte trainate dai cani.

ino al 12 marzo agli Uffizi di Firenze e non solo – perché si tratta di una mostra diffusa anche in altri musei della Toscana – c’è “Cera una volta. Sculture dalle collezioni medicee. Una mostra che racconta l’antica arte ceroplastica fiorentina, tra Cinquecento e Seicento. Sono delle opere di cera! Quella delle api, quella delle candele… Gli altri musei coinvolti sono La Specola, con le celebri cere anatomiche e botaniche, il Bargello e il Museo Ginori, sempre a Firenze, con la cera per bronzi e porcellane. E poi i musei universitari di Siena e Pisa, dove la cera diventa strumento scientifico di studio, e le fonderie artistiche della Versilia e del Chianti, per la tradizione della fusione a cera persa. La cera in Toscana è dappertutto, anche nel Palio di Siena…

E a proposito di Palio di Siena, Syusy e Zoe sono state insieme a Siena – durante un viaggio che raccontano nella serie In viaggio con mia figlia – e qui hanno intervistato una fantina che ha corso il Palio.