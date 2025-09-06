Nel Tg del turismo news da Franciacorta, Verona e Gran Bretagna

Torna il Tg delTurismo condotto da Syusy Blady e Patrizio Roversi.

Tra gli eventi selezionati il Festival Franciacorta in cantina, dal 19 al 21 settembre, nella splendida zona collinare tra Brescia e il Lago d’Iseo; sempre dal 19 al 21 settembre, ma… a Verona, il quartiere della Veronetta si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la XXIII edizione di Tocatì, il festival internazionale dei giochi in strada.

Sul tema dell’overtourism si parla dei “buttadentro”, quelle persone che davanti ai ristoranti invitano la gente ad entrare. Bene, alcuni comuni – per esempio i comuni di Como, Ischia e Capri – hanno fatto delle ordinanze contro i buttadentro. Ordinanza anti-petulanza è stata chiamata! Multe e sospensioni per chi infastidisce i turisti. E a Ischia anche i ristoratori devono stare attenti, possono esibire un solo menù e di dimensioni massime di 50×70 cm!

Infine, in Gran Bretagna è nato il primo eco-villaggio per anziani d’Europa, che ospita persone dai sessanta agli ottant’anni. Un progetto che incrocia due temi d’attualità, l’invecchiamento della popolazione e l’impatto ambientale.