News da Yorkshire, Monza e Castelluccio di Norcia nel TG del Turismo

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Tra le Syusy & Patrizio News della puntata un salto nello nello Yorkshire, tra le brughiere della Gran Bretagna, nei luoghi reali, cioè, che hanno ispirato Emily Brontë e che oggi sono diventati set del film “Cime tempestose” della regista premio Oscar Emerald Fennell. Ebbene, a partire dal film sono nati alcuni tinerari turistici nel cuore dello Yorkshire, con le sue valli spettacolari e i muretti a secco. Si possono visitare dei locali tipici, dove è facile immaginare un Heathcliff pensieroso davanti al camino; e Thornton, dove si trova la casa natale delle sorelle Emily, Charlotte e Anne. E persino il Brontë Museum, sorto nella canonica dove Emily scrisse il suo capolavoro.

Sempre a proposito di miti letterari e turismo: fino al 28 giugno, alla Villa Reale di Monza c’è una mostra bellissima su Sandokan, dal titolo “Sandokan. La tigre ruggisce ancora”, come la serie televisiva a cartoni animati del 2001. Dedicata all’eroe di Emilio Salgàri, questa mostra è un “viaggio di immersione totale nel Sud-est asiatico ottocentesco – reale e immaginario – attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia”. Un viaggio multisensoriale tra scenografie spettacolari, suoni della giungla e materiali storici autentici. Ci sono rari reperti etnografici dei Dayak e oggetti originali legati al mito di Sandokan. Anche costumi e materiali della celebre serie televisiva degli anni Settanta.

Inoltre uno speciale che ci porta a Castelluccio di Norcia, sui monti Sibillini in Umbria. Adesso è proprio il momento di progettare una gita a Castelluccio, che è un posto specialissimo, perché in primavera comincia la fioritura, che sarà nel pieno a giugno. Si tratta di un filmato che ha un valore storico, perché il 20 ottobre 2016 c’è stato un terremoto, e per quanto riguarda il paese, le immagini sono uniche, irripetibili. Ci sono Syusy e Patrizio insieme, ciascuno preso dai propri interessi!