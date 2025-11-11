Svizzera: lifestyle alpino e magia natalizia con Promo 2×1 Mercatini di Trenitalia

Torna la promozione congiunta di Trenitalia e di Ferrovie Federali Svizzere: con la speciale tariffa Promo 2×1 Mercatini si possono raggiungere da Milano/Venezia/Bologna/Genova le principali località svizzere a bordo dei treni Eurocity spendendo la metà. Protagonisti della campagna sono gli ambassador di Svizzera Turismo, Michelle Hunziker e Yann Sommer.

In questo periodo ovunque in Svizzera si respira un’aria di festa: bancarelle, animazioni e spettacoli luminosi animano vicoli, piazze e lungolago. Approfittando dei collegamenti diretti giornalieri, programmare una visita ai mercatini è davvero semplice.

Acquistando Promo 2×1 Mercatini si viaggia in due, pagando un solo biglietto di 1° o 2° classe, dal 17 novembre al 17 dicembre 2025 da Milano/Venezia/Bologna/Genova a Zurigo, Basilea, Lucerna, Berna, Lugano, Montreux, Losanna, Ginevra e tante altre località.

Offerta soggetta a limitazione di posti, acquistabile dal 10 novembre al 30 novembre 2025, almeno 3 giorni prima della partenza presso le biglietterie di stazione in Italia, sul sito www.trenitalia.com, tramite App Trenitalia e nelle agenzie di viaggio abilitate.

Questa è anche l’occasione per godersi la stagione invernale svizzera appena cominciata, con innevamento garantito e proposte per vivere la neve a 360 gradi.

Fra le novità della stagione la Jungfrau Ski Region aggiunge la nuova piattaforma First View

e la discesa in zipline inclusa nel prezzo dello skipass, a Davos continua il ricco Winter Guest Program e gli appassionati di sci di fondo troveranno oltre 175 km di piste (classico + skating). Fino a metà novembre si può acquistare il conveniente AlpsPass per sciare tutta la stagione nei comprensori di Aletsch Arena, Jungfrau Ski, Region, Adelboden-Lenk e Engelberg-Titlis.

Fra le tante proposte quelle dedicate allo sci alpinismo e alle escursioni con le racchette da neve per immergersi nel paesaggio incontaminato e unico delle montagne svizzere. Basta una salita per vivere un’esperienza senza uguali in mezzo alla natura. C’è la traversata Nord – Sud con sci che unisce Andermatt e la Val Bavona: 38 km in tre giorni per 3’789 metri di dislivello. O lo sci alpinismo nella Loetschental, piccola valle vicino a Briga, punteggiata da romantici villaggi.