Viaggi e Gen Z: le vacanze si fanno più digitali, ma l’ansia blocca la partenza

Tra giugno e settembre del 2025, 34 milioni di italiani hanno scelto di fare le proprie ferie sia in Italia che all’estero. In questo panorama, nella scelta della propria meta, la Gen Z si affida a una bussola speciale: i social. Oltre il 65% dei giovani sceglie dove andare attraverso TikTok o Instagram, seguendo itinerari proposti dai content creator in base ai dati dell’Osservatorio del turismo open air condotto da Human Company.

L’abbondanza di contenuti genera un effetto collaterale imprevisto: l’indecisione cronica. Più si scrolla, più aumentano i dubbi su dove andare. La prenotazione si rimanda e cresce l’ansia di perdersi delle avventure incredibili. Ma non dev’essere per forza così. Esistono alternative per vivere i viaggi con più leggerezza e spontaneità, senza pianificare tutto nel minimo dettaglio.

Per rispondere al bisogno sempre più urgente della Gen Z di vivere la prenotazione del viaggio senza pressioni, Cooltura, agenzia specializzata in social media, ha guidato una partnership con hu openair progettando la campagna “On Air with hu”.

I creator Ginevra Iorio, Paolo e Mar e Carlotta Roncarà sono stati chiamati a coinvolgere direttamente la community su TikTok chiedendo cosa fare in tre località specifiche. Da queste interazioni sono stati sviluppati vlog e video recensioni pensati per rispondere a bisogni concreti, raccontando tre itinerari nelle regioni in cui hu è presente.

Nella fase finale della campagna, l’esperienza è uscita dagli schermi: grafiche con QR code installate nelle strutture hu openair permettono agli ospiti e ai viaggiatori di accedere alle mappe co-create e vivere l’itinerario in prima persona, lasciando recensioni e tenendo aggiornate le mappe per renderle sempre più utili e attuali.

“150 milioni di impressioni, oltre 340.000 interazioni e più di 290.000 visite al profilo: un successo reso possibile dall’approccio distintivo di Cooltura: una strategia strutturata che fonde libertà creativa e visione di lungo periodo, valorizzando formati eterogenei e contenuti brevi anche in settori ad alta competitività come il travel.” spiega Mariaelena Traverso, co-founder e CEO di Cooltura.

Questi numeri non sono l’unico impatto della campagna. Hu openair e Cooltura hanno sperimentato una sfida ambiziosa: portare sulla piattaforma di video brevi un formato long con il primo podcast TikTok-native nel mondo travel in Italia. Un contenuto nato per creare uno spazio di ascolto, confronto e riflessione attorno al tema dello stress da prenotazione. Il podcast ha riunito i creator coinvolti nella campagna e fornito soluzioni agli utenti della community.