Il Piemonte porta in Bit tutte le sue eccellenze

L’eccellenza del sistema turistico piemontese si racconta a Milano in occasione della BIT, appuntamento ospitato a Fiera Milano Rho da martedì 10 a giovedì 12 febbraio.

La Regione Piemonte, insieme a Visit Piemonte, presenta nel Padiglione 11 (Stand P23-P41-S24-S42) una proposta organica dove istituzioni, Agenzie Turistiche Locali e operatori professionali si uniscono per raccontare al mondo B2B e al grande pubblico una destinazione sempre più capace di attrarre il mercato nazionale e internazionale. Una presenza che interpreta perfettamente il tema portante della BIT 2026: “Costruire ponti. Immaginare nuovi ecosistemi”. Il Piemonte si propone infatti come territorio capace di creare connessioni stabili tra patrimonio storico-naturale, innovazione tecnologica e accoglienza consapevole, con un modello di viaggio dove l’esperienza si fonde con il rispetto e la valorizzazione del paesaggio.

“I numeri straordinari delle festività di fine anno – sottolinea Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte – sono l’ultima conferma in ordine di tempo che la svolta intrapresa dal turismo piemontese comincia a dare i suoi frutti. Dobbiamo rendere sempre più riconoscibile la nostra regione sui mercati nazionali e internazionali del turismo. Per questo, dopo le campagne promozionali sull’agroalimentare e gli sport della neve sulle maggiori tv e nelle Grandi Stazioni, il Piemonte si racconterà quest’anno in un programma quasi ininterrotto di ben 66 fiere e borse internazionali. Alla Bit 2026 il Piemonte si presenta con un palinsesto che armonizza le proposte delle Atl e dei territori con la regia regionale nel segno del nuovo brand ‘Eccellenza Piemonte – Piemonte Is’, destinato a valorizzare l’autenticità piemontese durante tutto l’anno attraverso grandi eventi e itinerari d’eccellenza”.

In questa prospettiva, la presenza nello Spazio Piemonte del nuovo desk dedicato ai Parchi, fortemente voluto dall’assessorato, esprime la volontà di valorizzare il patrimonio naturale regionale attraverso competenze specializzate. L’Istituto italiano Turismo per Tutti (IsiTT) e la Consulta per le Persone in Difficoltà (Cpd) partecipano insieme come operatori per garantire standard di eccellenza del servizio e promuovere una cultura dell’accessibilità. La loro presenza congiunta assicura un approccio inclusivo in ogni ambito del sistema turistico, rendendo l’intera offerta piemontese accogliente e fruibile da parte di ogni cittadino e visitatore.

La visione di un turismo aperto e di qualità trova la sua naturale evoluzione nel progetto “Piemonte is”, il nuovo ecosistema di comunicazione che identifica la qualità autentica del territorio, unendo l’attrattività turistica al prestigio dell’agroalimentare e trasformando ogni prodotto tipico in un ambasciatore del gusto e del saper fare piemontese.

Il palinsesto si inaugura con l’approfondimento dedicato alle quattro stagioni dell’outdoor nel Cuneese, presentato dall’ATL del Cuneese e dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nell’ambito dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW. Tra le Alpi del Monviso e le Colline UNESCO si estende un territorio ricco di proposte per gli amanti delle attività all’aria aperta: una vera palestra a cielo aperto dove sport invernali, trekking, bike, arrampicata e volo in mongolfiera convivono in perfetta armonia durante tutto l’anno. Questa offerta integrata esalta la fruizione sostenibile dei paesaggi montani e collinari, valorizzando un modello di turismo attivo che rispetta l’ambiente e promuove il benessere a contatto con la natura.

Si prosegue con i grandi eventi di Torino e del Piemonte. L’appuntamento è organizzato da Turismo Torino e Provincia. Nel 2026 sono in programma appuntamenti di rilievo come CioccolaTò, la Frecciarossa Final Eight di basket, il Salone Internazionale del Libro, Terra Madre Salone del Gusto, il Salone dell’Auto, gli Europei di Volley, Artissima e le numerose rassegne dedicate all’arte contemporanea, le Nitto ATP Finals, il Torino Film Festival, il Campionato Nazionale di pugilato e molto altro, confermando la capacità del territorio di offrire esperienze d’eccellenza durante tutto l’anno.

L’offerta si arricchisce con Maps (Mete Artistiche Per la Sostenibilità), progetto Interreg Italia-Svizzera 2021-2027 dell’ATL Terre dell’Alto Piemonte che unisce cultura transfrontaliera e sostenibilità attraverso laboratori, residenze artistiche e camminate narrative. Completano la proposta le reti cicloturistiche del Biellese.

Il valore del sistema piemontese trova espressione nella conservazione delle tradizioni storiche con l’anteprima della Passione di Sordevolo 2027, nella gestione dei Paesaggi Vitivinicoli UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato dove l’adozione di strumenti digitali avanzati garantisce un’accoglienza qualificata e moderna, nella valorizzazione del Cammino di San Michele che attraversa i territori della provincia di Alessandria unendo spiritualità e paesaggio, e nella rassegna Risò a Vercelli dedicata alla cultura risicola e alle tradizioni legate alla coltivazione del riso. Completano la proposta gli itinerari tra i laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, che valorizzano borghi medievali e castelli in un’ottica di turismo green e culturale.