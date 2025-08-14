Boom di prenotazioni a Santa Maria Maggiore per ‘Sentieri e Pensieri’

Raggiunge il traguardo delle 13 edizioni il Festival letterario Sentieri e Pensieri, organizzato dal Comune di

Santa Maria Maggiore (VB) e diretto da Bruno Gambarotta. Un’anteprima il 17 agosto e poi il corpo

centrale del festival, da lunedì 18 a lunedì 25 agosto, con numerosi appuntamenti ed ospiti di prestigio.

Ad accogliere tutti gli incontri sarà il palco posizionato nell’incantevole Parco di Villa Antonia. Molti i temi

che si affronteranno nella nuova edizione della rassegna organizzata nel piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: dalla scienza alla politica, dal mondo dei racconti a quello del clima, tra saggi e romanzi; non mancherà lo speciale appuntamento dedicato all’arte e, tra le conferme più attese, la sezione Sentieri e Pensieri 2.0, incontri voluti dai più giovani e rivolti ad un pubblico trasversale di ogni età, e la 4^ edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore.

Si conferma di qualità e variegato il calendario dell’edizione 2025 di Sentieri e Pensieri, evento nato nel

2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino ed oggi organizzato dal Comune di Santa

Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio di Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte, con il contributo della Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico, della Fondazione Paola

Angela Ruminelli e la collaborazione e il sostegno, tra i molti, del Parco Nazionale della Val Grande, della

Fondazione Circolo dei lettori, di Borgate dal Vivo, della Ferrovia Vigezzina-Centovalli e del Club Alpino

Italiano della Val Vigezzo.

Tutti gli appuntamenti di Sentieri e Pensieri si terranno nel Parco di Villa Antonia, in caso di maltempo presso il Teatro Comunale. Gli incontri verranno tutti trasmessi in streaming sulla pagina Facebook www.facebook.com/santamariamaggioreturismo e sul canale Youtube

www.youtube.com/SantaMariaMaggioreTurismo.

La principale novità organizzativa dell’edizione 2025 di Sentieri e Pensieri è legata all’orario

dell’appuntamento preserale: per rendere agevole la partecipazione a tutti gli incontri, la prima

presentazione della giornata è anticipata alle ore 17.30. Nei weekend è confermato l’incontro mattutino.

Confermata Sentieri e Pensieri 2.0, costola del festival che prevede sette incontri voluti dalla componente

più giovane dello staff del Festival: una serie di autrici e autori in grado di interpretare le loro istanze e i

temi a loro più cari e che daranno vita ad incontri pensati per unire nuove e vecchie generazioni in

arricchenti momenti di confronto. Ad impreziosire il progetto c’è, forte del successo della 1^ edizione, la rubrica che verrà trasmessa sui canali social di Santa Maria Maggiore per l’intera durata dell’evento. Con

l’obiettivo di aumentare l’interazione con il pubblico, online e di persona, in alcuni video saranno

protagonisti autori e spettatori grazie a interviste, quiz e dietro le quinte inediti. Un percorso, dunque, per

coinvolgere il pubblico del festival con un linguaggio “2.0”.

Il Giardino degli aromi della Casa del Profumo, in Piazza Risorgimento, dal 18 al 25 agosto ospiterà una

selezione dei più importanti quotidiani nazionali ed internazionali: il pubblico potrà accedere liberamente,

accomodarsi e sfogliare le notizie del giorno, per una personale rassegna stampa mattutina, da vivere tra

profumi ed essenze naturali e nella tranquillità di un luogo intimo e speciale.

Anche quest’anno il bookshop di Sentieri e Pensieri prende forma presso la Libreria “Il Rosso e il Blu” di

via Rosmini, dove sarà possibile trovare tutti i libri protagonisti del Festival, oltre ad una ricchissima offerta editoriale locale e nazionale. Lo Spazio Libri, organizzato dall’Associazione Libriamoci con “Il Rosso e il Blu”, affiancherà anche tutti gli incontri della rassegna al Parco di Villa Antonia (Teatro Comunale in caso di maltempo).

Prosegue il progetto di valorizzazione del mondo dei podcast: verrà assegnato, per la quarta edizione, il

“Premio Podcast Santa Maria Maggiore”; vincitore con il podcast “Libri Brutti” è il performer, musicista e

collezionista di “cose diversamente belle” Auroro Borealo, che sarà ospite il 19 agosto alle ore 21.

Infine, le prestigiose media partnership che consentono al Festival di rafforzare la propria presenza sui

media: al fianco di Sentieri e Pensieri Rai Radio 3 con la storica trasmissione Fahrenheit, IlLibraio e La

Stampa.

Durante il Festival sarà possibile sostenere, anche con un piccolo contributo, la Fondazione Comunitaria

del VCO Ente Filantropico. La novità del 2025 è la possibilità, dietro donazione di queste offerte, di essere

estratti per vincere – ad ogni appuntamento – due biglietti a/r per un viaggio sulla tratta italiana della

Ferrovia Vigezzina Centovalli, nuovo mobility partner del Festival insieme a Papa Nicolini Concessionarie.