Carmagnola ospita ‘Bricks & Friends’, il festival dei LEGO

Torna a Carmagnola ‘Bricks & Friends’, il festival dedicato al mondo dei mattoncini LEGO®, che il 16 e 17 maggio 2026 celebra la sua 4^ edizione trasformando il centro cittadino in un grande spazio espositivo e ludico diffuso. Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato oltre 25.000 visitatori, la manifestazione si conferma tra gli appuntamenti più rilevanti in Piemonte per appassionati, famiglie e curiosi.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà tra Palazzo Comunale, Chiesa di San Rocco, Biblioteca Civica, Antichi Bastioni, la palestra della scuola di via Marconi e piazza Bobba, per un totale di oltre 2.000 metri quadrati di spazi espositivi. In programma diorami, installazioni artistiche, aree gioco, laboratori e spazi dedicati alla vendita e allo scambio, con la partecipazione di oltre 100 espositori provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero.

Tra le attrazioni più attese spiccano una Ducati Panigale realizzata interamente con mattoncini in scala 1:1, esposta accanto al modello reale, una Ferrari 308 GTS resa celebre dalla serie televisiva Magnum P.I. e una mostra di modelli dedicati alla storia della Formula 1. Nella Chiesa di San Rocco sarà inoltre allestito uno spazio scenografico con illuminazioni speciali che esalteranno le costruzioni esposte.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’area ludico-didattica, con attività per bambini e famiglie tra costruzioni libere, laboratori e iniziative dedicate alla robotica. Particolare attenzione sarà riservata all’inclusione, grazie alla collaborazione con realtà impegnate in attività educative e terapeutiche attraverso i mattoncini, rivolte anche a bambini e ragazzi con disabilità o fragilità cognitive.

La manifestazione avrà anche una dimensione solidale, con una raccolta fondi a sostegno di associazioni impegnate nel supporto ai bambini malati e nella promozione dello sport tra persone con disabilità.

Confermato inoltre il concorso ‘Costruttori del Domani’, dedicato ai più giovani, e il Passaporto Bricks & Friends, un percorso che invita i visitatori a esplorare tutte le location dell’evento raccogliendo timbri nelle diverse aree del festival. Durante il weekend saranno coinvolti anche i musei cittadini e le vetrine del centro storico, mentre la domenica si concluderà con un concerto della Società Filarmonica di Carmagnola in Piazza Antichi Bastioni.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Carmagnola in collaborazione con associazioni locali, volontari e partner del territorio, con l’obiettivo di unire creatività, partecipazione e valorizzazione della città attraverso un evento capace di attirare visitatori da tutta la regione.