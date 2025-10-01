In treno storico alla scoperta del tartufo del Monferrato

Fiavet Piemonte sostiene il turismo lento ed esperienziale per scoprire i piccoli borghi del Monferrato e l’enogastronomia locale. Domenica 5 e 12 ottobre, 16 e 23 novembre treni storici partiranno da Torino Porta Nuova e da Biella San Paolo per portare i turisti alla scoperta del rinomato tartufo nero monferrino e delle tradizioni locali alle Fiere di Montiglio e Murisengo

Tornano anche quest’anno i ‘Trifula Express’, i treni storici che porteranno piemontesi e turisti alla scoperta della Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato (5 e 12 ottobre) e alla Fiera Internazionale del Tartufo di Murisengo (16 e 23 novembre). A bordo di convogli d’epoca – una Centoporte e una Littorina – si potrà vivere un’esperienza di viaggio dal sapore antico, riscoprendo il piacere del turismo lento e attraversando paesaggi piemontesi poco noti ma ricchi di fascino e tradizione, accompagnati da cantastorie, musici e guide che intratterranno i visitatori e racconteranno curiosità sul territorio.

Domenica 5 ottobre il ‘Treno del Tartufo’ partirà da Torino Porta Nuova e toccando le stazioni di Torino Lingotto e Asti raggiungerà Montiglio Monferrato; la domenica successiva, 12 ottobre, sarà possibile raggiungere Montiglio anche da Biella San Paolo (con fermate a Santhià, Chivasso, Cavagnolo/Brusasco).

A novembre i treni storici condurranno i visitatori alla scoperta della Fiera Internazionale del Tartufo di Murisengo: domenica 16 novembre con partenza da Torino Porta Nuova e domenica 23 da Biella San Paolo.

“Il Piemonte è costellato di luoghi di straordinaria bellezza, spesso lontani dai circuiti turistici più battuti, ma ricchi di storia, cultura e tradizioni enogastronomiche che meritano di essere riscoperti e raccontati. I Treni del Tartufo offrono un’occasione unica per farlo: viaggiare a bordo di convogli storici significa abbracciare una modalità di scoperta lenta, autentica, capace di restituire al viaggiatore il piacere dell’osservazione e dell’incontro con il territorio – dicea Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – Il tartufo, simbolo identitario e risorsa preziosa del Monferrato, diventa il filo conduttore di un’esperienza che unisce paesaggio, gusto e memoria. La crescente domanda di turismo esperienziale ci conferma che sempre più persone cercano esperienze vere, radicate nei luoghi e nelle comunità. Come Fiavet Piemonte, siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa, che valorizzano destinazioni meno conosciute e contribuiscono a costruire un racconto nuovo, consapevole e sostenibile del nostro patrimonio regionale”.

“Il tartufo è un simbolo identitario che racconta il legame profondo tra territorio e tradizione. I Treni del Tartufo ci permettono di riavvicinarci a luoghi che che custodiscono storie, paesaggi e comunità straordinari – commenta Gabriella Aires, past presidente Fiavet Piemonte e consigliera nazionale – come consigliera nazionale Fiavet, vedo con entusiasmo come il turismo stia evolvendo verso forme più consapevoli e relazionali. Sostenere progetti come questo significa investire in un futuro del turismo che mette al centro la qualità, la sostenibilità e la bellezza diffusa del nostro Paese”.