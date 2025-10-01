In treno storico alla scoperta del tartufo del Monferrato

01 Ottobre 2025, 11:00

Fiavet Piemonte sostiene il turismo lento ed esperienziale per scoprire i piccoli borghi del Monferrato e l’enogastronomia locale. Domenica 5 e 12 ottobre, 16 e 23 novembre treni storici partiranno da Torino Porta Nuova e da Biella San Paolo per portare i turisti alla scoperta del rinomato tartufo nero monferrino e delle tradizioni locali alle Fiere di Montiglio e Murisengo

Tornano anche quest’anno i ‘Trifula Express’, i treni storici che porteranno piemontesi e turisti alla scoperta della Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato (5 e 12 ottobre) e alla Fiera Internazionale del Tartufo di Murisengo (16 e 23 novembre). A bordo di convogli d’epoca – una Centoporte e una Littorina – si potrà vivere un’esperienza di viaggio dal sapore antico, riscoprendo il piacere del turismo lento e attraversando paesaggi piemontesi poco noti ma ricchi di fascino e tradizione, accompagnati da cantastorie, musici e guide che intratterranno i visitatori e racconteranno curiosità sul territorio.

Domenica 5 ottobre il ‘Treno del Tartufo’ partirà da Torino Porta Nuova e toccando le stazioni di Torino Lingotto e Asti raggiungerà Montiglio Monferrato; la domenica successiva, 12 ottobre, sarà possibile raggiungere Montiglio anche da Biella San Paolo (con fermate a Santhià, Chivasso, Cavagnolo/Brusasco).

A novembre i treni storici condurranno i visitatori alla scoperta della Fiera Internazionale del Tartufo di Murisengo: domenica 16 novembre con partenza da Torino Porta Nuova e domenica 23 da Biella San Paolo.

“Il Piemonte è costellato di luoghi di straordinaria bellezza, spesso lontani dai circuiti turistici più battuti, ma ricchi di storia, cultura e tradizioni enogastronomiche che meritano di essere riscoperti e raccontati. I Treni del Tartufo offrono un’occasione unica per farlo: viaggiare a bordo di convogli storici significa abbracciare una modalità di scoperta lenta, autentica, capace di restituire al viaggiatore il piacere dell’osservazione e dell’incontro con il territorio – dicea Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – Il tartufo, simbolo identitario e risorsa preziosa del Monferrato, diventa il filo conduttore di un’esperienza che unisce paesaggio, gusto e memoria. La crescente domanda di turismo esperienziale ci conferma che sempre più persone cercano esperienze vere, radicate nei luoghi e nelle comunità. Come Fiavet Piemonte, siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa, che valorizzano destinazioni meno conosciute e contribuiscono a costruire un racconto nuovo, consapevole e sostenibile del nostro patrimonio regionale”.

“Il tartufo è un simbolo identitario che racconta il legame profondo tra territorio e tradizione. I Treni del Tartufo ci permettono di riavvicinarci a luoghi che che custodiscono storie, paesaggi e comunità straordinari – commenta Gabriella Aires, past presidente Fiavet Piemonte e consigliera nazionale – come consigliera nazionale Fiavet, vedo con entusiasmo come il turismo stia evolvendo verso forme più consapevoli e relazionali. Sostenere progetti come questo significa investire in un futuro del turismo che mette al centro la qualità, la sostenibilità e la bellezza diffusa del nostro Paese”.

fiavet piemonteFiera Internazionale del Tartufo di MurisengoFiera Nazionale del Tartufo di Montiglio MonferratoMonferratopiemontetartufotreni storiciTreno del TartufoTrifula Express' Eventi
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati