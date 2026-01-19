A Bardonecchia +22% di sciatori a inizio d’inverno

A Bardonecchia le vacanze di Natale hanno confermato l’ottimo avvio della stagione invernale, con circa 90 mila presenze in pista, punte giornaliere superiori agli 8.000 sciatori, che hanno effettuato oltre 750 mila passaggi. Dall’inizio stagione al 5 gennaio, gli sciatori che hanno scelto Bardonecchia sono stati oltre 106mila, con un incremento di circa il 22% rispetto allo scorso anno.

“Molto positivo anche il dato relativo alla vendita degli skipass: al 5 gennaio l’incasso ha registrato una crescita del +20% rispetto allo scorso anno e del +26% rispetto alla stagione 23/24. Nelle solo vacanze natalizie, l’incremento è stato del + 21% sulla stagione precedente e del + 62% sul 23/24. In forte aumento i biglietti giornalieri, ma anche i settimanali, sostenuti in parte dalle estensioni gratuite per Vialattea e Monginevro, oltre che dalle politiche promozionali e dal crescente utilizzo dei canali online”, dice la direttrice commerciale, Luisa Baessato.

“Sul fronte dell’ospitalità, le vacanze di Natale hanno fatto registrare la piena occupazione dei 4.400 posti letto nelle 41 strutture alberghiere di Bardonecchia, con un’importante presenza anche nelle seconde case e punte fino a 35.000 persone nel periodo di Capodanno. La provenienza è stata per l’80% italiana, ma si segnala un dato particolarmente positivo nelle settimane precedenti il Natale, con un forte aumento delle presenze straniere rispetto allo scorso anno”, aggiunge Enrico Rossi, vicepresidente del Consorzio albergatori.

Grazie allo sfruttamento delle finestre di freddo tra fine novembre e inizio dicembre, al potenziamento dell’impianto di innevamento programmato e alle prime nevicate naturali, già dal ponte dell’Immacolata è stato possibile aprire circa il 60% delle piste e degli impianti. A partire dalle vacanze di Natale il comprensorio ha potuto contare sul 100% degli impianti aperti e su circa il 90% delle piste.