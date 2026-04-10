Master Explorer apre il nuovo headquarter a Bari

Master Explorer annuncia l’apertura della nuova sede di Bari, che conferma il proprio ruolo di headquarter dell’azienda in una versione completamente rinnovata, più ampia, moderna e di alto profilo. I nuovi spazi rappresentano un cambio di passo significativo in termini di immagine, funzionalità e capacità di accogliere la crescita dell’organizzazione, che può contare anche su altre due sedi importanti come quelle di Roma e Milano, a supporto delle attività nazionali.

Il nuovo quartier generale è uno spazio completamente riprogettato, caratterizzato da ambienti contemporanei, luminosi e impreziositi da una vista privilegiata sul Teatro Petruzzelli, uno dei simboli culturali più rappresentativi della città.

“Questa nuova struttura nasce dalla volontà di dotarci di un headquarter capace di sostenere la crescita che stiamo vivendo e quella che prevediamo nei prossimi anni. Volevamo un ambiente che esprimesse la nostra identità imprenditoriale, che fosse attrattivo per i talenti e che ci permettesse di lavorare con ancora maggiore efficienza e visione. Bari è il nostro punto di riferimento e continuerà a esserlo, con una casa all’altezza delle nostre ambizioni”, ha detto il fondatore e Presidente di Master Explorer, Gaetano Catacchio.

La scelta di ampliare la struttura risponde alla necessità di accogliere nuove professionalità e potenziare in particolare le divisioni dedicate al business travel, segmento che ha contribuito in modo determinante ai risultati del 2025, anno in cui Master Explorer ha registrato una crescita complessiva del 45% rispetto al 2024.

Il nuovo hub direzionale riflette la volontà dell’azienda di rafforzare la propria organizzazione interna e di sostenere un modello integrato, capace di rispondere con rapidità alle evoluzioni del mercato e alle esigenze di partner e clienti.

“La forza di Master Explorer risiede nella capacità di evolvere insieme al mercato, grazie a un’organizzazione integrata che valorizza competenze, processi e innovazione. La crescita del tour operating, l’espansione del corporate travel e la gestione sempre più strutturata delle gare d’appalto nazionali ed estere confermano la solidità del nostro modello. Il rinnovamento dell’headquarter di Bari rappresenta un passo naturale: uno spazio più grande, moderno e funzionale che ci permette di accogliere nuove figure e di sostenere la nostra traiettoria di sviluppo”, ha aggiunto il Direttore Generale Domenico Foggetti.

La nuova struttura, oggi pienamente operativa, ospita team dedicati allo sviluppo prodotto, al business travel, alla tecnologia e al supporto alle agenzie partner, consolidando ulteriormente la posizione di Master Explorer come player di riferimento nei settori business e leisure travel.