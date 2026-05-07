Cascioni riapre nel segno della sostenibilità

Su una collina privata a metà tra Arzachena e Porto Cervo, Cascioni accoglie i suoi ospiti in modo sostenibile e ispirato ai ritmi della terra, all’interno di una tenuta agricola che si estende su diciotto ettari e comprende tremila olivi, il vigneto, le arnie, l’orto, il giardino delle erbe e una piccola fattoria.

A Cascioni si pratica l’agricoltura biologica, si riutilizza l’acqua filtrata delle piscine per orti e giardini, si usano detergenti eco-compatibili, la gestione dei consumi è attenta e condivisa con gli ospiti, si promuove la mobilità interna con biciclette e microcar elettriche, e gli impianti fotovoltaici coprono parte del fabbisogno energetico del retreat.

Un modello adottato anche dal ristorante Ulìa, dove lo chef Salvatore Camedda propone una cucina essenziale costruita sugli ingredienti della tenuta e di piccoli produttori locali.

Nella Spa Mediterranea, trattamenti e rituali utilizzano olio d’oliva, miele ed erbe officinali della proprietà. Oltre che per la sauna, il bagno turco, le docce emozionali e la piscina riscaldata, il benessere, a Cascioni, passa anche per la spa nel bosco, uno spazio nel verde dove il rapporto con la natura si fa più immediato, con i trattamenti a base di piante che gli ospiti raccolgono nel vicino orto botanico.

Lo stesso approccio si ritrova nelle esperienze, che permettono di partecipare alla vita della tenuta, dalla raccolta dei frutti dell’orto alle attività legate all’olio. Si raccolgono le olive di varietà locali come la Pizz’e carroga, la Tonda di Cagliari, la Bosana e la Nocellara Etnea, oppure si partecipa alle lezioni di cucina tradizionale gallurese o alle degustazioni di miele, formaggi e ottimi vini locali.

Le 19 camere e suite — quasi tutte con giardino e piscina privata — e la nuova Cascioni Country Villa riflettono la stessa visione: spazi riservati in equilibrio tra comfort e ambiente, dove materiali e architetture si inseriscono nel paesaggio attraverso l’uso di elementi naturali come legno, pietra e tessuti locali, e lavorazioni legate alla tradizione dell’isola.

Una filosofia di ospitalità che continua oltre il soggiorno, offrendo spunti e pratiche legate all’utilizzo di ingredienti naturali nella quotidianità, attraverso gesti semplici legati al cibo, alla cura del corpo e a una maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda.