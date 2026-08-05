La Costa Rossa conquista i flussi tra sostenibilità, cinema e Blue Zone

Nel Nord Sardegna, il tratto di litorale compreso tra Castelsardo e Santa Teresa Gallura, promosso sotto il marchio territoriale Costa Rossa dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, registra una crescente domanda di prenotazioni. A fare da traino sono le Bandiere Blu 2026 (La Marinedda, Cala Sarraina e la Spiaggia Longa di Isola Rossa), il ritorno d’immagine delle grandi produzioni cinematografiche (dopo ‘La Sirenetta’ la zona ospita le riprese di ‘Star Wars: Starfighter’) e il richiamo al modello sardo della longevità legato alle Blue Zone.

L’evoluzione dei flussi e l’interesse verso un turismo sostenibile integrato con il territorio e il patrimonio dell’entroterra (come il borgo di Aggius o le domus de janas dell’UNESCO) trovano riscontro nei dati del gruppo Delphina hotels & resorts.

Hotel Marinedda Thalasso & SPA 5:* Unico 5 stelle dell’area, recentemente entrato nel network di lusso Serandipians by Traveller Made® e inserito tra le Best Destination Spas in Europe da Condé Nast Traveller, fa perno sul centro di talassoterapia “L’Elicriso” (2.500 mq) e su proposte benessere legate agli ingredienti della macchia mediterranea.

Hotel Relax Torreruja 4 Sup: Inserito dal The Telegraph nella selezione delle 50 migliori ville europee per le vacanze, propone una collezione di 14 ville (tra cui Villa Lentischio con piscina privata sul Golfo dell’Asinara) abbinata ai servizi del centro Thalasso & SPA “Venere”.