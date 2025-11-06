Sardegna si promuove al WTM tra spiagge e cultura

Un bus a due piani che percorre il centro di Londra mettendo in mostra le immagini di Cala Goloritzè nel golfo di Orosei, e La Pelosa di Stintino. È una delle iniziative che rientrano nella partecipazione dell’assessorato del Turismo al World Travel Market.

A Londra l’assessorato regionale del Turismo non è presente soltanto con uno stand, al cui interno ospita 29 operatori dell’offerta sarda: oltre al bus con le spiagge, ci sono iniziative rivolte ai buyers, una in collaborazione con Enit nel museo di Madame Tussauds e l’altra, in collaborazione con Lonely Planet, alla National Portrait Gallery.

“La Sardegna è davvero protagonista quest’anno del WTM di Londra con una serie di eventi collaterali alla fiera – ha sottolineato l’assessore Franco Cuccureddu – La fiera ha come sempre una grande partecipazione di operatori, ma la cosa davvero interessante è che insieme all’Enit abbiamo organizzato un evento nel quale, nel Museo delle Cere di Madame Tussauds, abbiamo ospitato i principali giornalisti europei che si occupano di turismo e i più importanti tour operator europei e internazionali”.

“Il mercato del turismo culturale – osserva l’esponente della Giunta Todde – sta avendo una forte espansione, che si somma alle Domus, alla civiltà nuragica già riconosciuta col sito di Barumini. Abbiamo ottenuto altri due importantissimi risultati. Avere la spiaggia più bella del mondo con Cala Goloritzè e avere ottenuto, e si concretizzerà e si ufficializzerà proprio qui a Londra, il titolo di Best Destination Travel per il 2026. La Sardegna è l’unica regione europea consigliata da quella che è ritenuta la Bibbia delle guide turistiche nel mondo: Lonely Planet”.