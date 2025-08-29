Chiuso bando ‘Nuove Rotte’, 4 le compagnie interessate

Si è conclusa la finestra di 60 giorni per la presentazione delle offerte nell’ambito del bando ‘Nuove Rotte’, promosso dall’assessorato regionale dei Trasporti, in collaborazione con l’assessorato del Turismo e con la Società Finanziaria della Regione Sardegna (Sfirs). Complessivamente, hanno manifestato interesse 4 compagnie aeree, con proposte che coinvolgono i tre scali sardi di Cagliari, Alghero e Olbia. Alcune offerte includono anche la stagione Winter, altre riguardano la sola programmazione estiva; in ogni caso le nuove rotte prenderanno avvio nella Summer 2026.

Secondo quanto appreso si tratterebbe dei quattro vettori che avevano chiesto alla Regione una proroga per poter presentare le proprie proposte. Aeroitalia, che già gestisce la continuità territoriale aerea con i voli agevolati per i sardi e per alcune categorie di passeggeri, è interessata alle tratte Cagliari-Olbia, Cagliari-Alghero, Cagliari-Istanbul e Cagliari-Lamezia. Gli altri vettori che avevano avanzato la richiesta sono easyJet, Volotea e Wizzair.

“Registriamo una risposta da parte del mercato e un interesse distribuito su tutti gli aeroporti dell’Isola – dichiara l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca -. È un passo importante verso l’obiettivo di ampliare e stabilizzare i collegamenti, sostenendo al tempo stesso la destagionalizzazione e l’accessibilità della Sardegna”.

Si apre ora la fase di valutazione tecnico-economica delle proposte per la successiva aggiudicazione, in coerenza con i criteri del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Guue), che prevede un contributo fino al 50% dei costi aeroportuali per favorire l’avvio delle nuove connessioni.