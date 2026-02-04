Birgi, oltre 50 mila pax a gennaio: il miglior dato dal 2018

Inizia bene il 2026 per l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Gennaio chiude con 50.183 passeggeri e 495 movimenti, segnando il dato più alto registrato nel mese di gennaio dal 2018 ad oggi.

L’avvio della base operativa Ryanair il 7 gennaio scorso ha impresso una forte accelerazione all’attività dello scalo. I movimenti sono aumentati del 60% rispetto al bimestre precedente e del 67% rispetto alla stagione invernale 2024-2025. Sul fronte passeggeri, la crescita è costante su base pluriennale: +45% rispetto al gennaio 2025, +28% sul 2024 e +16% sul 2023.

Un elemento particolarmente significativo riguarda il traffico internazionale, cresciuto del 341% grazie all’ampliamento del network di collegamenti. Se negli anni passati la stagione invernale prevedeva solo il volo per Malta, oggi lo scalo offre destinazioni come Charleroi, Baden Baden, Bratislava, Katowice e Stansted, quest’ultimo operativo già da novembre.

Inoltre, le destinazioni nazionali registrano coefficienti di riempimento significativi: Bologna, Bergamo e Roma raggiungono l’82%, Pisa l’81%. Le rotte internazionali mostrano un load factor medio del 51%, in linea con la stagionalità del settore.

“Questi numeri rappresentano la conferma che la strada intrapresa è quella giusta – sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. L’insediamento della base Ryanair è il risultato di un lavoro di squadra che guarda al futuro dello scalo con ambizione e concretezza. Il dato di gennaio certifica l’entrata nella fase operativa della nostra strategia di sviluppo: abbiamo costruito le condizioni per una crescita sostenibile e strutturata. Il potenziamento del network internazionale, con un incremento del 341%, dimostra che l’aeroporto di Trapani Birgi è oggi un hub competitivo e attrattivo per i vettori e per i passeggeri. Continueremo su questa linea per consolidare la crescita e ampliare ulte-riormente i collegamenti”.