Fontanarossa, nessun impatto sui voli ma INGV dirama avviso arancione

L’emissione di una nube lavica confinata nella zona sommitale del vulcano sta caratterizzando l’attività dell’Etna e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo di Catania, ha fatto salire prima da verde a giallo e poi ad arancione l’allerta dell’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notices for aviation). I tremori dei condotti magmatici interni dell’Etna sono stabili su valori medio alti.

Eppure, l’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa non impatta con l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.