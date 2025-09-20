Il ritorno di Ryanair a Trapani: una base operativa pronta per il 2026

Dopo anni di latitanza, Ryanair sembra pronta a riaprire una base operativa presso l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani‑Birgi. L’iniziativa, al momento confermata da più fonti locali e da indiscrezioni, rappresenta un passo importante per il rilancio dello scalo trapanese.

Un elemento che ha giocato un ruolo chiave nell’accordo è la recente decisione della Regione Siciliana di azzerare l’addizionale comunale sui biglietti aerei per gli aeroporti minori, misura richiesta da Ryanair per rafforzare i collegamenti nell’isola.

Finora è trapelato che la base dovrebbe entrare in funzione a partire da gennaio 2026 e che inizialmente verrà stanziato un aeromobile, con l’ipotesi di un secondo velivolo a partire da marzo. Si stima che il traffico passeggeri generato da questa operatività raggiungerà circa 1,5 milioni di passeggeri all’anno.

Le destinazioni già visibili o anticipate includono Venezia, Torino, Bergamo, Bologna, Londra e Pescara.

ma tutti i dettagli verranno resi noti mercoledì 24 settembre, nel corso della conferenza stampa presso le Cantine Florio di Marsala, dove dovrebbero intervenire Eddie Wilson, CEO Ryanair; Alessandro Aricò, assessore regionale Infrastrutture e Mobilità; Salvatore Ombra presidente Airgest; Fabrizio Francioni responsabile comunicazione Ryanair per l’Italia.