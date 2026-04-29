ITA Airways torna a volare da Trapani Birgi

ITA Airways torna all’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi con un collegamento diretto e giornaliero tra Trapani e Roma Fiumicino.

“Un traguardo significativo – si legge in una nota di Airgest – frutto di un percorso costruito nel tempo con determinazione e concretizzato grazie a una collaborazione istituzionale solida e costante con il Governo regionale, con cui sono stati condivisi obiettivi e strategie per restituire centralità all’aeroporto trapanese.

Il ritorno del volo su Roma rappresenta una nuova opportunità di crescita, connettività e sviluppo, non solo per Trapani ma per tutta la Sicilia occidentale.

Non è un punto di arrivo, ma una tappa importante di un percorso più ampio che guarda al rilancio dello scalo e al rafforzamento dei collegamenti con il resto del Paese”.