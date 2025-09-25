Sciopero 26 settembre, ecco i voli garantiti in Sicilia
25 Settembre 2025, 12:05
In vista dello sciopero del trasporto aereo del 26 settembre 2025 sul sito dell’Enac è pubblicato l’elenco dei voli garantiti in Sicilia, oltre a quelli previsti nelle fasce orarie 7-10 e 18-21.
Eccoli:
DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)
DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)
VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)
VOE 1533 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ)
EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)
WMT 6525 TORINO (LIMF) CATANIA (LICC)
WMT 6526 CATANIA (LICC) TORINO (LIMF)
VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)
VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social